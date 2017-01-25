В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео Сызранские подростки решили провести социальный эксперимент под названием "Помоги бедному ребенку". Суть его заключалась в том, что один из участников ложился на лавку, стоящую на тротуаре и наблюдал за реакцией прохожих. Ребят даже не остановил тот факт, что во время …