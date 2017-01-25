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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
5 миллиардов рублей потратили политические партии в ходе выборов 2016 года

5 миллиардов рублей потратили политические партии в ходе выборов 2016 года

Центризбирком озвучил сумму, которую политические партии потратили в ходе выборов 2016 года - всего 5 миллиардов рублей. Причем почти половина этой суммы выделялась «Единой России». Чуть меньше миллиарда получили эсеры, 710 миллионов - либерал-демократы, "яблочники" - 364 миллиона. А вот 

11 января 2017, 11:31
В блогах: в Самаре подростки грабят тележки

В блогах: в Самаре подростки грабят тележки

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят 
27 декабря 2016, 09:01
В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео

В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео

Сызранские подростки решили провести социальный эксперимент под названием "Помоги бедному ребенку". Суть его заключалась в том, что один из участников ложился на лавку, стоящую на тротуаре и наблюдал за реакцией прохожих. Ребят даже не остановил тот факт, что во время 
18 декабря 2016, 05:18
Подросток из России убил в США приемных родителей

Подросток из России убил в США приемных родителей

Подросток из России убил своих приемных родителей в Соединенных Штатах. Об этом рассказывают мировые информагентства со ссылкой на полицию города Кроули.
Американским правоохранителям поступил анонимный сигнал, что якобы 17-летний Карл Эдвард Брюэр во время курения марихуаны рассказал приятелям об убийстве 

2 декабря 2016, 02:29
Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета

Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета

Выборы в Госдуму прошли, и парламентские партии начали подсчитывать деньги, которые они будут, начиная с января, ежегодно получать из федерального бюджета. Как известно, политические объединения, преодолевшие в ходе голосования трехпроцентный барьер, получают 110 рублей за один голос. Исходя из того, 

18 октября 2016, 02:48
Представлять Самарскую область в Госдуме будут не менее 8 депутатов

Представлять Самарскую область в Госдуме будут не менее 8 депутатов

Михаил Дегтярев станет восьмым представителем Самарской области в Государственной думе Российской Федерации. Он прошел в нижнюю палату парламента страны по общефедеральному списку ЛДПР. Таким образом, либерал-демократ присоединился к пяти единороссам, победившим в одномандатных округах региона, и как минимум двум, которые 

22 сентября 2016, 02:11
В ЛДПР рассказали, кому достанутся места в Самарской губернской думе

В ЛДПР рассказали, кому достанутся места в Самарской губернской думе

Предварительно, в составе областного парламента будет трое либерал-демократов: Александр Степанов, Екатерина Колязина и Петр Карайман. Первый проходит по общеобластной части партийного списка, остальные два - потому что именно в их избирательных округах "соколы Жириновского" получили наибольшее число голосов.
Из справороссов 

20 сентября 2016, 03:27
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