Вступать в политические партии могут разрешить с 16 лет. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, это поможет вовлечению в партийную жизнь молодежи, формированию у юношей и девушек активной гражданской позиции, патриотизма, значительно уменьшит влияние на них уличных субкультур. В настоящее время членами политобъединений могут быть граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия.
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Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП
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25 января 2017, 09:05
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5 миллиардов рублей потратили политические партии в ходе выборов 2016 года
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11 января 2017, 11:31
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В блогах: в Самаре подростки грабят тележки
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят …
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27 декабря 2016, 09:01
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В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео
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18 декабря 2016, 05:18
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Подросток из России убил в США приемных родителей
Подросток из России убил своих приемных родителей в Соединенных Штатах. Об этом рассказывают мировые информагентства со ссылкой на полицию города Кроули.
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2 декабря 2016, 02:29
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Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета
Выборы в Госдуму прошли, и парламентские партии начали подсчитывать деньги, которые они будут, начиная с января, ежегодно получать из федерального бюджета. Как известно, политические объединения, преодолевшие в ходе голосования трехпроцентный барьер, получают 110 рублей за один голос. Исходя из того, …
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18 октября 2016, 02:48
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Представлять Самарскую область в Госдуме будут не менее 8 депутатов
Михаил Дегтярев станет восьмым представителем Самарской области в Государственной думе Российской Федерации. Он прошел в нижнюю палату парламента страны по общефедеральному списку ЛДПР. Таким образом, либерал-демократ присоединился к пяти единороссам, победившим в одномандатных округах региона, и как минимум двум, которые …
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22 сентября 2016, 02:11
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В ЛДПР рассказали, кому достанутся места в Самарской губернской думе
Предварительно, в составе областного парламента будет трое либерал-демократов: Александр Степанов, Екатерина Колязина и Петр Карайман. Первый проходит по общеобластной части партийного списка, остальные два - потому что именно в их избирательных округах "соколы Жириновского" получили наибольшее число голосов.
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20 сентября 2016, 03:27