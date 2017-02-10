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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: что случилось с ценами в Самаре

В блогах: что случилось с ценами в Самаре

Блогер eirc63 негодует по поводу цен в Самаре. "В новостях постоянно слышим об инфляции на уровне 5 процентов, бакс падает, нефть растет, россияне покупают самые большие яхты в мире. И вдруг сталкиваешься с суровой реальностью в продуктовом магазине. Сегодня 
9 февраля 2017, 09:42
Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на водку на 8 процентов и на коньяк на 15%. Таким образом, стоимость первой будет от 205 рублей, второго от 371 рубля. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

8 февраля 2017, 01:59
Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ до 205 руб. и 371 руб. соответственно за пол-литровую бутылку. Об этом говорится в проекте документа, появившегося на сайте проектов нормативных актов.
Отпускная цена за поллитровку у производителей 

8 февраля 2017, 10:34
В России замечено резкое снижение цены на iPhone 7 Plus

В России замечено резкое снижение цены на iPhone 7 Plus

В России замечено резкое снижение стоимости iPhone 7 Plus. Такие сведения приводит Hi-Tech Mail.Ru, опираясь на результаты своего исследования.
Розничная цена iPhone 7 Plus, выпущенного в сентябре 2016 года, впервые оказалась ниже отметки в 50 тыс. руб.. Сейчас представители ресурса 

2 февраля 2017, 12:02
Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.
 
«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
21 января 2017, 03:42
В Самаре нашли дублера минсельхоза

В Самаре нашли дублера минсельхоза

В Самаре выявлена компания, которая дублирует функции регионального министерства сельского хозяйства и неэффективно тратит бюджетные деньги. Об этом сообщает областная счётная палата.

Как установила проверка, госучреждение дополнительного профобразования «Самара - АРИС» уже три года проводит семинары и совещания, даёт консультации в 

20 января 2017, 03:54
В России промаркируют всех домашних животных

В России промаркируют всех домашних животных

В России промаркируют всех домашних животных. Уникальные идентификационные номера присвоят коровам, свиньям, птице, кошкам, собакам, и даже пчелам и аквариумным рыбкам. Приказ об этом уже издан Минсельхозом. Сейчас ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации. Разрешено 

12 января 2017, 11:47
В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении 

15 декабря 2016, 01:29
Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые выяснили, что молоко очень полезно для работы мозга. Как показали исследования с участием 60 добровольцев пожилого возраста, регулярное употребление этого продукта может в разы снизить риск появления возрастных болезней, потому что от молока в мозге начинает вырабатываться натуральный антиоксидант 

1 декабря 2016, 12:46
В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
 
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по 
12 ноября 2016, 02:46
В школах может появиться козье молоко

В школах может появиться козье молоко

Национальный союз производителей молока обратился в Роспотребнадзор с просьбой разрешить школам покупать козье и овечье молоко. В союзе обращают внимание, что молоко мелкого рогатого скота считается более полезным. Между тем эксперты утверждают, что даже если дети и согласятся пить козье 

23 сентября 2016, 03:54
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