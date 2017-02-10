Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах на отгрузку сырого молока в другие субъекты федерации. Молоко из них можно вывозить лишь после соответствующего процесса пастеризации. Действия Россельхознадзора объясняются новыми статусами по заразным болезням животных, которые с 1 февраля даются тому ил иному региону.
В «Союзмолоке» говорят, что ограничения имеют «существенные риски», так как большинство производителей не имеет оборудования, требуемого для пастеризации. Последнее атвоматически может повлечь прекращение поставок за пределы региона.
При этом «Союзмолоко» предупреждает, что решение Россельхознадзора из-за дефицита сырья может вызвать увеличение стоимости молочной продукции. Доля именно сырья в себестоимости составляет порядка 70%.
В свою очередь в Россельхознадзоре объясняют новые требования заботой о безопасности. Специалисты ведомства не разделяют опасений относительно вероятных перебоев в работе молочных заводов. Так или иначе, вокруг этой проблемы уже ведутся интенсивные споры, причем весомые аргументы звучат с обеих сторон.
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