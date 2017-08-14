До 13 августа «большая четверка» российских сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) должна была отчитаться о выполнении требований Федеральной антимонопольной службы. Операторам надлежало уведомить абонентов обо всех изменениях тарифного плана за десять дней. Но в начале августа ни один из них не проинформировал об изменениях во внутрисетевом роуминге, рассказывают сегодня российские информагентства.
Напомним, в середине июля ФАС предупредила, что назначение различных тарифов в домашнем регионе и в других частях России идет вразрез с законом «О защите конкуренции». Разницу в тарифах служба предписала ликвидировать. А еще ранее в ФАС пообещали завести дело против «большой четверки», если операторы не уравняют цены на роуминг.
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