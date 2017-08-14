Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами …