Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов от уже забронированных туров пока нет: альтернативу по соотношению «цена-качество» турецким курортам на лето найти сложно. По мнению экспертов, если ограничат чартеры, туристов пересадят на регулярную перевозку. Тогда турфирмам придется строить свои бизнес-планы с учетом возможных рисков, а путешественникам - следить за новостями и политической ситуацией.
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