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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

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18 апреля 2017, 05:56
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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18 апреля 2017, 02:24
Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Группа ученых из Соединенных Штатов и Англии установила, что время отпуска вполне реально продлить. Для этого существуют 2 основных способа.
Американский нейрофизиолог Дэвид Иглман говорит, что «затормозить» отдых помогут экстремальные ощущения. Скажем, прыжок с парашютом или банджи-джампинг вызовут ощущения страха, 

14 апреля 2017, 10:03
В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году

В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году

Причиной стал дефицит средств на оплату питания детей. О проблеме говорили на заседании комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе.
В 2016 году на приобретение продуктов потрачено 72 миллиона рублей. В то же время общее финансирование, полученное региональным 

12 апреля 2017, 11:45
Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной  программы "Новости. Самара " 

11 апреля 2017, 02:00
В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В 

11 апреля 2017, 07:46
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что 

27 марта 2017, 01:22
Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турция может оказаться для россиян основным направлением летнего сезона 2017 года. Так говорят в компаниях, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Одной из главных причин будет тот факт, что стоимость отдыха в этой стране может остаться на уровне 2015 года.
Впрочем, 

5 декабря 2016, 04:01
Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

С понедельника, 31 октября 2016 года глава Самары Олег Фурсов  находится в отпуске, который продолжится три недели до 20 ноября.

«Глава Самары Олег Фурсов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации находится в ежегодном отпуске», - проинформировали в мэрии. 
31 октября 2016, 01:01
Россияне проводят отпуска в социальных сетях

Россияне проводят отпуска в социальных сетях

Россияне стали тратить отпуск на социальные сети. К такому выводу пришли эксперты после опроса отдыхающих. Сейчас только 13 процентов наших соотечественников решаются провести отпуск без ноутбуков, смартфонов или планшетов. Основная масса граждан предпочитает быть всегда на связи и в курсе 

5 августа 2016, 05:21
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