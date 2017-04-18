Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей Их ждут 53 областных оздоровительных учреждения. Кроме того, на базе школ откроется еще 701 лагерь дневного пребывания. Одна путевка в ДОЛ обойдется в сумму от 12 с половиной до 13 тысяч 800 рублей. Причем до 60% процентов от этой цены …