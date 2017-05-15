Аллергия на хозяина: у кошек обнаружили «человеческое» заболевание Ученые установили, кошки могут иметь аллергию на хозяев. Бороться с этим рекомендуют теми же методами, что и при «человеческой» аллергии.

У людей подобные реакции появляются не на шерсть животных, а на белок, находящийся в воздухе после испарения слюны. Как показали …