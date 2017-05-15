Ученые из Российской Федерации утверждают, что грибы могут погубить человечество. В частности, это связывают с грибными спорами, которые могут проникать в жертву и паразитировать за ее счет. О последних исследованиях рассказывают отечественные агентства.
Даже небольшая спора гриба, поясняют эксперты, может уничтожить живое существо, которое значительно большее нее в размерах. При этом избавиться от грибных спор фактически нереально. Проблема в том, что они присутствуют во всех уголках планеты, включая Антарктиду.
По словам исследователей, увидеть грибные споры представляется возможным лишь при большом их скоплении в одном месте. В противном случае, их обнаружить проблематично, в то время как они перемещаются по воздуху и "выбирают" жертву.
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