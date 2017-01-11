Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
По словам ученых, уникальный материал представляет собой искусственно сформированные и специальным образом полученные среды, имеющие особые акустические и электромагнитные свойства, которых нет в природе. Это обстоятельство дает возможность делать предметы неразличимыми в отдельных диапазонах электромагнитного излучения.
Разработчики новинки говорят: интерес к их детищу уже проявило ФГУП «Космическая связь». Кроме того, новшество привлекло внимание ряда других отечественных корпораций оборонной и космической отрасли.
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