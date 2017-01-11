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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
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Российская лаборатория А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух

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Как отмечают эксперты, этот комплекс даст возможность заранее начать проверку работоспособности 

25 октября 2016, 03:35
Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Сегодня, 9 октября, жители Башкортостана заметили на федеральной трассе М-5 необычную грузовую фуру. Тягач перевозил военную технику в сторону Самары, передает портал ufa1.ru со ссылкой на группу "БашДТП" соцсети "ВКонтакте". 
 
"Диванные эксперты" в комментариях к фотографиям предположили, что 
9 октября 2016, 07:25
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Ученые создали новый материал, способный самостоятельно менять форму

Американские ученые разработали новый материал, который может самостоятельно приобретать любую форму. Для его создания исследователи соединили 2 полимера с разными свойствами. Об этом рассказывается на страницах журнала Nature Communications.
Главная отличительная особенность материала в том, что ему, в отличие от 

28 сентября 2016, 10:04
СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ

СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ

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19 сентября 2016, 09:19
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СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

Российские специалисты приступили к созданию самолёта, оснащённого лазерным оружием. Как информирует ТАСС, об этом заявил представитель оборонно-промышленного комплекса России.
Сообщается, что самолет последнего поколения получил кодовое наименование А-60. В разработках этой модели принимают участие сотрудники ряда предприятий военно-промышленного комплекса в 

6 сентября 2016, 03:31
В России создается новый вертолет радиоэлектронной борьбы

В России создается новый вертолет радиоэлектронной борьбы

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В сообщении говорится, что суперсовременный 

2 сентября 2016, 02:56
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19 февраля 2016, 10:42
46 млн рублей на борьбу с гололедом

46 млн рублей на борьбу с гололедом

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Материалы на Сердюкова вновь перепроверяют

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27 августа 2013, 11:41
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