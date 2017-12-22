Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При этом он способен решить многолетнюю проблему ям и колдобин на дорогах, считают исследователи.
Как убедились ученые, основной причиной плохих дорог в Российской Федерации является процесс расползания, спровоцированный высокой влажностью. При этом заледеневший грунт располагается на 65% территории России, а потому прокладывать качественные трассы представляется делом непростым.
В РАН говорят, что коренным образом изменить ситуацию сможет гранулированный диатомит. Это вещество можно применять в качестве сорбента, который очень хорошо впитывает влагу, сообщает "Русская планета". Насколько советы ученых помогут справиться с одной из самых актуальных проблем – покажет время.
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