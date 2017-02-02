Российские ученые предложили разместить специальный телескоп на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. По мнению специалистов, это необходимо для наблюдения астероидов, приближающихся к нашей планете со стороны Солнца и угрожающих человечеству.
Такая идея была озвучена во время конференции «Физика космоса». Её изложил Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН. Для большей убедительности Борис Шустов привел пример с Челябинским метеоритом, который продемонстрировал всему миру реальность постоянно нависающей над Землей астероидной угрозы.
Ученые объясняют, что в настоящий момент не представляется возможным детектировать угрозы тех астероидов, которые двигаются к нашей планете со стороны Солнца, которое просто ослепляет все имеющиеся аппараты наблюдения.
Таким образом, для наблюдения за опасными небесными телами, которые «заходят от Солнца», необходимо создать специальный телескоп, способный справиться с этой функцией. При этом разместить аппарат необходимо на максимально большом удалении от Земли, чтобы заметить угрозу как можно раньше. Ведь для предупреждения населения, а также определения района поражения астероидом понадобится время.
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