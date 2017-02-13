Российские ученые хотят предложить человечеству способ развития жизни в очень ограниченном пространстве. Речь идет о так называемой «Вселенной в пробирке». Об этом сегодня рассказывают отечественные СМИ.
Специалисты РАН собираются воспроизвести условия ранней Вселенной в лаборатории. Они говорят, что искусственно созданная область даст начало целому новому миру.
По словам главного научного сотрудника Валерия Рубакова, расширение Вселенной идет постепенно. А потому есть все основания сделать что-то подобное, но с участием человека и в специальных условиях.
Органическая область пространства, поясняют авторы идеи, дает жизнь, способствует появлению живых организмов, что фактически может создать частицу Вселенной, которая походила бы на нашу. Практическая часть этого беспрецедентного проекта сейчас прорабатывается специалистами.
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