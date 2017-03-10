Российские ученые хотят воссоздать природные условия эпохи Ледникового периода на территории Сибири. Конечной целью этой работы является борьба с глобальным потеплением.
Речь идет об исследованиях в режиме трехмерного моделирования. Ученые будут сопоставлять данные, полученные в процессе раскопок, с современными. В итоге должна получиться модель восстановленного природного покрова доисторического времени. Таким образом с большей точностью можно будет провести анализ и исследования климатических условий различных эпох.
Ученые хотят использовать такую методику, поскольку доподлинно известно, что перед резким похолоданием наблюдался скачкообразный рост температуры. Кроме того, специалисты намерены выяснить, как именно смогли выжить растения того периода на территории Сибири. Проект стартует в 2018 году и продлится примерно шесть месяцев.
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