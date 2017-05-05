10
43
27
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.
Первые пучки рентгеновских волн, полученные при помощи самого продвинутого и 

5 мая 2017, 09:52
Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

В Египте ученые обнаружили уникальный объект периода Среднего царства – погребальный сад. Это первая подобная археологическая находка в регионе.
Такие сады имели большое символическое значение в процессе обрядов погребения для древних правителей. Объект представляет собой площадку, разделенную на небольшие квадраты.

5 мая 2017, 09:30
Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Специалисты из России определили принципы действия так называемого сарафанного радио. Детали соответствующего исследования появились на одном из научных порталов.
Ученые из Санкт-Петербурга создали программу, которая позволяет прогнозировать "вирусность" определенной информации, распространяющейся по соцсетям и среди мобильных операторов. Разработанная компьютерная модель 

4 мая 2017, 05:19
Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Ученые выявили в человеческом организме набор генов, мутация которых влечет такое расстройство нервной системы, как синдром Туретта. Особые гены заставляют больных непроизвольно материться, а также спонтанно совершать однообразные движения, рассказывается на страницах издания Neuron.
По словам специалиста Университета Калифорнии в 

4 мая 2017, 03:49
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, 

4 мая 2017, 09:39
Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские специалисты разработали новый катализатор, который может превращать воздух в аналог бензина. Об этом рассказали научные издания КНР.
Как поясняют авторы изобретения, новый катализатор действует на базе наночастиц железа. Они запускают процессы, превращающие обычный углекислый газ и водород в смесь 

3 мая 2017, 09:47
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
Роботы-хирурги могут появиться в российских больницах через два года

Роботы-хирурги могут появиться в российских больницах через два года

Ученый РАН Сергей Шептунов сообщил об уникальной разработке своих коллег. В ближайшее время специалисты представят робота-хирурга, который станет обладать навыками оперирования.
Российский Минздрав одобрил идею такой разработки. В мире уже есть подобный аппарат, который может осуществлять хирургические операции – робот 

6 апреля 2017, 10:07
Российский подводный робот испытан успешно в Восточно-Сибирском море

Российский подводный робот испытан успешно в Восточно-Сибирском море

Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Платформа» испытан в Восточно-Сибирском море. Об успехе эксперимента проинформировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).
Над созданием аппарата трудились специалисты ТПУ и их коллеги из Дальневосточного отделения РАН. Испытания проводились на первом этапе во Владивостоке, а 

31 октября 2016, 10:07
РАН: Отставка Ливанова пойдет на пользу нашей науке

РАН: Отставка Ливанова пойдет на пользу нашей науке

Президент Российской академии наук Владимир Фортов в беседе с журналистами позитивно отнесся к обнародованному сегодня решению об отставке Дмитрия Ливанова с поста министра образования. Об этом рассказывают российские информагентства.
По словам Фортова, такое развитие событий было ожидаемым. Это неудивительно, поскольку 

19 августа 2016, 05:30
Новый подводный робот создан в ДВО РАН

Новый подводный робот создан в ДВО РАН

Приморские научные сотрудники ДВО РАН создали автономного подводного робота для работы на глубине до 500 метров. В этом месяце институт проблем морских технологий намерен сдать подводный аппарат «Платформа».
Как поясняют специалисты, робот может осуществлять широкий спектр научно-исследовательских работ. Его, в 

5 июля 2016, 01:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна