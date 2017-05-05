Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых норм вредных газов в атмосфере. При выявлении опасности химический состав искусственного носа будет сразу меняться.
Правда, оговариваются изобретатели, здесь существует одна проблема. Это избирательность грибницы, которая может реагировать исключительно на примеси. Поэтому установить конкретный газ окажется проблематично.
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