Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.

Первые пучки рентгеновских волн, полученные при помощи самого продвинутого и …