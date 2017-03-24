Специалисты Челябинского Госуниверситета сообщили о том, что в известном челябинском метеорите, упавшем в 2013 году, при его детальном изучении был обнаружен кристалл, похожий на алмаз. Находку эксперты уже называют уникальной. В настоящее время специалисты осуществляют дальнейшее исследование алмаза. Работы эти …