Ученые из Иркутского университета собираются создать квадрокоптер для обнаружения алмазов методом сканирования месторождения. Специалисты разработали ряд способов поиска крупных образцов без традиционного использования рентгена.
Как поясняют исследователи, распознавание осуществляется посредством сканирования по всему спектру характеристик: по химическим, физическим и прочим свойствам. Инновационные разработки дают возможность отделить алмазы (бриллианты) от подделок (горный кварц, хрусталь, фианит). Так, если алмаз находится на большой площадке, покрытой недрагоценными камнями, по созданной картинке или видео можно его отделить.
Два изобретения для создания алмазоискателя уже одобрены Роспатентом. Сейчас на подготовительной стадии находятся еще несколько заявок. Ученые говорят, что себестоимость их алмазоискателей будет на 30-50% ниже, чем у сегодняшних рентген-приборов. А еще новый метод считается более безопасным.
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