4
52
58
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»

Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»

Ученые из американского космического агентства NASA разработали лекарство от старости. Тестирование уникального средства начнется в ближайшее время.
Специалисты анонсировали появление нового препарата, который может восстанавливать поврежденную ДНК в организме. Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что эффект омоложения становится заметен уже через 

24 марта 2017, 03:20
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
Масштабные опыты осуществляются в 50 километрах от Кельна, где специалисты возвели установку, состоящую из 149 прожекторов, способную генерировать свет 

24 марта 2017, 01:36
Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
Вселенная появилась в бесконечности. Это дает экспертам возможность полагать, что из гигантского количества частиц могли возникнуть и прочие Вселенные.
Бесконечный ряд Вселенных могла создать 

24 марта 2017, 09:57
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
Участницы должны были откровенно ответить на ряд вопросов о своей половой жизни. При дальнейшем анализе эксперты сопоставили полученные 

24 марта 2017, 09:52
Самый большой в Европе алмаз нашли под Архангельском

Самый большой в Европе алмаз нашли под Архангельском

Алмаз весом более 181 карат обнаружили в Архангельской области. Его добыли на месторождении имени В. Гриба, информирует «Архангельскгеолдобыча».
Точный вес драгоценного камня - 181,68 карата. По словам специалистов, это самый большой алмаз, найденный за всю историю алмазодобычи в Европе. В 

16 февраля 2017, 09:45
Минфин объявил распродажу российских алмазов

Минфин объявил распродажу российских алмазов

Минфин готовится к масштабной распродаже алмазов из Государственного фонда. Данная мера направлена на обеспечение оперативного финансирования дефицита федерального бюджета. По мнению экспертов, относительно высокие цены, сложившиеся сегодня на рынке, позволят выгодно реализовать камни. Тем не менее, из-за смены стратегии Россия 

24 октября 2016, 01:49
Новосибирские ученые придумали, как создавать алмазы

Новосибирские ученые придумали, как создавать алмазы

Новосибирские специалисты из Института ядерной физики СО РАН научились создавать алмазы в лаборатории. Для этого применяется специальная установка.
Как говорят исследователи, для получения 30 граммов драгоценных камней используется 200 граммов исходного материала. Его отправляют в печь, где температура доходит до 

6 июля 2016, 09:22
В челябинском метеорите обнаружен кристалл, похожий на алмаз

В челябинском метеорите обнаружен кристалл, похожий на алмаз

Специалисты Челябинского Госуниверситета сообщили о том, что в известном челябинском метеорите, упавшем в 2013 году, при его детальном изучении был обнаружен кристалл, похожий на алмаз. Находку эксперты уже называют уникальной. В настоящее время специалисты осуществляют дальнейшее исследование алмаза. Работы эти 
18 февраля 2016, 08:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна