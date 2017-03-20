Специалисты Томского Политехнического Университета выдвинули гипотезу, что нехватка счастья вызвана дисбалансом двух базовых типов эмоционального поведения человека. Чтобы чувствовать себя вполне счастливым, по мнению специалистов, нужно найти гармонию во взаимодействии поисково-вознаграждающей и стресс-избегающей поведенческими моделями.
Профессор Светлана Иванова и её коллеги из ТПУ утверждают, что эти древние архетипы эмоционального поведения людей в современном мире работают с некоторым сбоем. Так, поисково-вознаграждающая поведенческая модель отвечает за обеспечение человека различными удобствами, едой и удовлетворением сексуальных потребностей. Другая – стресс-избегающая – включается, если возникает необходимость защитить себя от опасности, боли и стрессов. Первый тип поведения способен подарить человеку удовольствие, второй тип – приводит к ощущению счастья. Однако, если какая-либо из поведенческих моделей дает сбой, человек может впасть в депрессию и чувствовать себя несчастным.
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