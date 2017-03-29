Огромную яркую комету Туттля-Джакобини-Кресака россияне смогут наблюдать в апреле. Как информируют в Московском планетарии, максимально различимой она окажется 13 числа.
Небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние в 21 231 152 километров. Еще в 2016 году оно было в 30 раз больше.
Начать отслеживать движение кометы можно уже 30 марта ночью. При ясной погоде будет хорошая возможность разглядеть ее в бинокль. Как поясняют эксперты планетария, комета расположится в околозенитной части неба.
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