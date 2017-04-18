Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.

В списках много известных компаний и …