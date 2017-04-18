В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
Максимальные цифры зафиксированы в декабре, когда 58% использовали новые кредиты наличными на компенсацию старых. Годом ранее этот показатель был 50%, а в 2014-м – порядка 43%.
Кстати, средний размер очередного кредита, полученного для рефинансирования прежнего долга, увеличился на 25 тыс. руб. и достиг отметки 126 000 руб. Величина займа для прямого потребления поднялась на 24 тыс. руб. - до 167 тыс. руб., сообщают аналитики.
|
Кто покрывал «ФИА-Банк»?
«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.
По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 …
|
18 апреля 2017, 01:20
|
Выгоды от банковских вкладов стало меньше
|
14 апреля 2017, 04:06
|
Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет
|
14 апреля 2017, 02:18
|
«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов
Теперь во всех регионах присутствия «АктивКапитал Банка» клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, …
|
13 апреля 2017, 01:05
|
Россияне резко перешли на потребительские кредиты
|
12 апреля 2017, 04:49
|
Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе
Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.
В списках много известных компаний и …
|
10 апреля 2017, 03:59
|
В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%
|
21 марта 2017, 05:30
|
ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов
|
2 марта 2017, 12:16
|
Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты
|
11 января 2017, 12:16
|
Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков
|
21 декабря 2016, 04:11
|
Самарские банки отчитались за ноябрь
|
16 декабря 2016, 05:41
|
1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО "Технологии строительства СОФЖИ" в качестве процентов по своим облигациям
|
23 ноября 2016, 02:58