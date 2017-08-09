Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
Предупреждение распространила Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Как отмечают «Ведомости» ФСК советует ограничить доступ участников корпоративной сети к интернету до 14 августа. Вместе с тем, следует оповестить сотрудников о соблюдении осторожности при работе с электронной почтой.
Как говорят в ФСК, это часть процедур, которые проводятся для обеспечения безопасности. При этом в компании не уточнили, почему именно предупреждение было разослано в данное время.
Напомним, в мае вирус-шифровальщик WannaCry атаковал свыше 200 тыс. пользователей в десятках стран. В РФ от действий хакеров пострадали различные ведомства и ряд компаний. По словам экспертов «Лаборатории Касперского», атаку устроила северокорейская группа Lazarus.
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