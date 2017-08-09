12
23
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
Об атаке на пользователей устройств с операционной системой Android рассказали отечественные СМИ. Заражению вирусом, который похищает деньги, уже подверглись несколько сотен устройств, заявили в 

7 июля 2017, 12:30
Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Проанализировав особенности нынешних гарнитур, популярных в игровой индустрии, ученые сделали умозаключение, что киберпреступники смогут в ближайшее время без труда прочесть мозговые импульсы человека. Иными словами, мозговые волны уже находятся не в полной безопасности.
По словам авторов исследования, выражение "читать мысли 

3 июля 2017, 05:13
Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?

Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?

11 миллионов рублей - такова средняя цена ликвидации последствий одной успешной атаки на систему информационной безопасности крупной российской компании. 
28 июня 2017, 01:52
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения 

24 апреля 2017, 09:27
Хакеры Anonymous взломали сайт минздрава Японии

Хакеры Anonymous взломали сайт минздрава Японии

Реакция на новый законопроект об ужесточении контроля в киберпространстве в Японии  от международной группировки хакеров "Anonymous" долго себя не заставила ждать. В этот же день кибератаке подверглось министерство здравоохранения этой страны. Причём проблемы на рабочих компьютерах сотрудников министерства стали проявляться 
26 января 2016, 04:44
Хакеры на Украине с помощью вируса устроили перебои с электроэнергией

Хакеры на Украине с помощью вируса устроили перебои с электроэнергией

Перебои в подаче электроэнергии на Украине вызваны кибератаками. Средства массовой информации распространили данные сведения со ссылкой на представителей компании SANS ICS, которая занимается цифровыми технологиями. Сообщается, что масштабная атака хакеров произошла двадцать третьего декабря. В тот же день начались и 
11 января 2016, 11:57
Американские СМИ обвинили Россию в крупнейшей кибератаке на банки США

Американские СМИ обвинили Россию в крупнейшей кибератаке на банки США

Американские официальные инстанции распространили сообщения, в которых обвиняют израильских граждан в кибератаке на крупные банки своей страны. Вслед за этим в средствах массовой информации США появились суждения о том, что за спиной хакеров, дескать, стоят организаторы-россияне. Далее эстафету продолжили британские 
16 ноября 2015, 12:18
22 декабря - День работников энергетической отрасли

22 декабря - День работников энергетической отрасли

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, без кого жизнь в современном мире представить уже практически невозможно. Третье воскресенье декабря в России - День работников энергетической отрасли. Однако сами представители этой сферы в последние годы традиционно отмечают свой праздник 22 декабря 
22 декабря 2014, 05:01
Энергетики Самарской области объединились против должников

Энергетики Самарской области объединились против должников

Самарские ресурсоснабжающие организации объединились в борьбе с коммунальными должниками. Соответствующее соглашение подписали руководители "ВоТГК", "Предприятия тепловых сетей", "Самарских коммунальных систем" и "Средневолжской газовой компании". Организации договорились обмениваться базами данных, проводить совместные рейды и профилактические мероприятия. А вот добросовестных собственников поощрят. 

19 мая 2014, 10:40
В четырех районах Самары с 12 по 15 мая пройдут гидравлические испытания

В четырех районах Самары с 12 по 15 мая пройдут гидравлические испытания

В понедельник, 12 мая, в Самаре начнется заключительный этап гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба Волжской ТГК. Энергетики проверят магистральные тепловые сети, подключенные к Самарской ГРЭС  и Привокзальной отопительной котельной, в Самарском, Ленинском, Железнодорожном районах, а также в части Октябрьского.

Испытания пройдут с 

7 мая 2014, 04:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна