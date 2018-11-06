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Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах
В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и …
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6 ноября 2018, 09:22
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям
Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.
Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице …
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31 октября 2018, 10:50
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На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет
В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта …
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31 октября 2018, 10:32
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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями
В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях.
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4 октября 2018, 09:48
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Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов
Холдинг «Кристалл-Лефортово» официально обвинил основного владельца самарского завода «Родник» в выводе активов с целью его дальнейшего преднамеренного банкротства. Речь идет об акционерном обществе «Актив», которое, по утверждению холдинга, контролируется депутатом самарской губдумы Александром Милеевым.
По версии заявителя, остановка самарского …
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4 октября 2018, 09:17
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45