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Материалы по теме:

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 
7 июня 2019, 03:12
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

В Самаре завершается подготовка городских пляжей к новому сезону. Его старт собираются дать15 июня. С территорий мест отдыха вывезли послепаводковый мусор - всего 195 кубометров, водолазы очистили дно от опасных предметов. Как сообщили в горадминистрации областной столицы, на пляжи завезли 
6 июня 2019, 04:27
В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион

В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион

В Турции прошла операция по спасению туристки. Женщина отправилась на прогулку по Ликийской Тропе. В какой-то момент ее в левую руку укусил скорпион. Через некоторое время она почувствовала себя плохо. Друзья женщины связались с местными спасателями, и те приступили к 
6 июня 2019, 01:30
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет 
5 июня 2019, 01:53
Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных

Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных

Онлайн-сервис Ostorovok.ru опубликовал результаты исследования цен в отелях во время курортного сезона. Оказалось, что зачастую отдых в российских гостиницах может обойтись значительно дороже, чем за границей.

Например, за номер в трехзвездочном отеле в «Алуште» придется заплатить 6 тысяч рублей 
5 июня 2019, 01:35
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен

Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен

Полицейские турецкого города Анталья разбираются в обстоятельствах необычной кражи. Неизвестные злоумышленники забрались в магазин и стащили шубу. Во время осмотра места происшествия правоохранители обратили внимание, что манекен, на который был накинут товар, буквально «залапан».

Записи с камер видеонаблюдения раскрыли 
12 апреля 2019, 12:57
В Турции ураган унес мужчину на зонте

В Турции ураган унес мужчину на зонте

Курьезный случай произошел на днях в турецком городе Османие. Трое мужчин сидели в уличном кафе, когда на территорию обрушился ураган. Порывы ветра оказались настолько сильными, что начали отрывать от земли зонт, установленный на тяжелом основании. Мужчины попытались удержать конструкцию, но 
29 марта 2019, 01:26
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.

"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны 
31 января 2018, 09:55
В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

Пять человек пострадали на острове Пхукет во время прогулки на слонах. В числе пострадавших – двое детей, сообщают зарубежные СМИ.
Ситуация развивалась так. Китайские туристы катались на экзотических животных в сафари-парке недалеко от хорошо известного путешественникам пляжа Чалонг. Слоны успели 

30 июня 2017, 10:05
Умер король Таиланда

Умер король Таиланда

Самый долгоправящий монарх мира ушел из жизни в возрасте 88 лет.
На престол Пхумипон Адульядет взошел в 1946 году, когда ему было всего 19, но короновали его только спустя 4 года. Королю из династии Чакри соотечественники присвоили титул Великого. Кроме 

13 октября 2016, 04:21
10 россиян ранены в ДТП в Таиланде, водитель скрылся

10 россиян ранены в ДТП в Таиланде, водитель скрылся

Сегодня в популярном у российских туристов Таиланде, в провинции Трат, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 10 граждан РФ.
ДТП произошло с микроавтобусом, направлявшимся с отдыхающими в курортный город Паттайя. Детали аварии в настоящее время устанавливают представители правоохранительных структур страны. 

25 мая 2016, 02:32
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