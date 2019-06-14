Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне обострения отношений между Россией и странами НАТО. Как пишут турецкие СМИ, решение по снятию ограничений с Турции было принято после визита в эту страну представителей руководства Росгвардии во главе с Виктором Золотовым, которые провели переговоры со своими турецкими коллегами. До настоящего времени отдых для полицейских был разрешен только в 13 странах. Это - СНГ, Китай и Вьетнам. В итоге сотни тысяч стражей порядка вместе с семьями проводили отпуск в Сочи и Крыму.
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