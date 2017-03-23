Эксперты российской компании NtechLab разработали сервис FindFace, который был признан лучшим в мире. В этом году впервые состоялся турнир по распознаванию человеческих эмоций посредством компьютерных алгоритмов EmotionNet Challenge.
В общей сложности заявки подали 40 компаний. При этом большая часть из них отсеялась на предварительном этапе. Номинантам предстояло сделать анализ 1 млн. изображений, которые были получены в естественных условиях. При этом на снимках участники эксперимента не всегда смотрели в камеру.
Российские специалисты смогли обойти американских коллег из Университета Джонса Хопкинса. По словам руководителей компании, готовый продукт будет выпущен совсем скоро.
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