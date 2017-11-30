Над рекой Миссури в США был замечен светящийся НЛО с длинными лучами Парящий в воздухе необычный объект, от которого шли длинные лучи, видели в Соединенных Штатах над рекой Миссури на протяжении нескольких минут. Наблюдатели уже заявили, что в их поле зрения попал НЛО, который растворился в небе так же неожиданно, как и …