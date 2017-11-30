Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на востоке ледового континента. Его исследователь рассмотрел на горном склоне. Утверждается, что это космический корабль размером в несколько сотен метров.
По мнению уфолога, находка представляет собой межпланетное буксировочное судно наподобие тех, что продемонстрированы в картине "Чужой". Исследователь высказал предположение, что сюжет фильма не очень далек от реальности.
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