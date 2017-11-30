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Материалы по теме:

В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
Подобный эпизод оказался для Польши первым в своем роде. Прежде представители инопланетного разума не беспокоили жителей польских регионов, рассказывает iReactor.

30 ноября 2017, 12:14
Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

 Уфолог под ником Streetcap1 разместил в интернете снимки лунной поверхности. На одном из них исследователь рассмотрел гигантскую постройку, напоминающую, по его мнению, здание. По поводу происхождения этого строения ученые сейчас ведут дискуссию.
Как говорит специалист, загадочный объект отличают прямые углы 

29 ноября 2017, 02:00
Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения

Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения

В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.
На снимках можно рассмотреть изображение, которое приняли за неопознанный летающий объект. Автор, являющийся профессиональным фотографом, при этом пояснил, что объект стал хорошо различим лишь 

28 ноября 2017, 05:07
Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
Как уверяет россиянин, на фото американского космического агентства изображено огромное 

27 ноября 2017, 11:20
Над рекой Миссури в США был замечен светящийся НЛО с длинными лучами

Над рекой Миссури в США был замечен светящийся НЛО с длинными лучами

Парящий в воздухе необычный объект, от которого шли длинные лучи, видели в Соединенных Штатах над рекой Миссури на протяжении нескольких минут. Наблюдатели уже заявили, что в их поле зрения попал НЛО, который растворился в небе так же неожиданно, как и 

24 ноября 2017, 04:08
Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
Упомянутый проект аккумулировал сведения об НЛО, якобы наведывавшихся в ту или иную точку земного шара. По 

23 ноября 2017, 12:00
Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане 

20 ноября 2017, 10:07
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
НЛО размером с 12-этажный дом нашел исследователь в Антарктиде

НЛО размером с 12-этажный дом нашел исследователь в Антарктиде

Российский уфолог нашел в Антарктиде НЛО величиной с 12-этажный дом. Как утверждает исследователь, части летального аппарата находились во льду на протяжении нескольких тысяч лет. Об этом сегодня рассказал ряд информагентств.
Данный объект имеет ромбовидную форму. По словам ученого, он выполнен 

21 августа 2017, 10:02
Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех 

14 августа 2017, 10:04
Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов

Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов

Известный уральский исследователь Валентин Дегтярев утверждает, что нашел в Антарктиде бункер нацистов, построенный в конце Второй мировой войны. По его словам, на спутниковых изображениях ледового континента можно различить вход в таинственную пещеру.
Дегтярев утверждает: именно здесь находится загадочный бункер, считавшийся 

8 июня 2017, 03:19
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