Вильнюсский окружной административный суд в понедельник отклонил жалобу Литовского союза национальной молодежи на запрет самоуправления литовской столицы на проведение шествия по случаю 11 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал Delfi.

Почти каждый год 11 марта — в День восстановления …