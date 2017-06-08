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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
Сотрудники немецкой станции Neumayer III сделали свое открытие во время анализа записи с камер видеонаблюдения, фиксирующих все, что 

5 июня 2017, 05:14
В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

Ледник площадью порядка 5 тысяч квадратных километров может отколоться от антарктического ледяного щита в скором времени. По мнению представителей английского университета Суонси, в итоге образуется самый большой на Земле айсберг.
Как отмечают участники проекта по наблюдению за ледяным шельфом, это 

2 июня 2017, 02:15
Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил в снегах Антарктиды неопознанный предмет, который, как утверждается, может быть кораблем пришельцев. Свое открытие специалист сделал, когда исследовал многочисленные снимки земной поверхности.
На одном из изображений он рассмотрел неопознанный гигантский предмет, частично покрытый 

18 мая 2017, 10:22
Ученые в Антарктиде переезжают из-за гигантского разлома длиной в 40 километров

Ученые в Антарктиде переезжают из-за гигантского разлома длиной в 40 километров

Английская исследовательская станция прервала свою работу по причине огромной трещины в ледниках Антарктиды, протяженность которой составляет порядка 40 км. Об этом информирует Антарктическое управление Великобритании. На объекте находится 16 человек. Предполагаемая причина возникновения трещины - глобальное потепление.
Как отмечают ученые, 

18 января 2017, 04:42
В блогах: бункер под площадью Куйбышева

В блогах: бункер под площадью Куйбышева

Блогер Евгений Синюков побывал на "объекте № 2" - некогда секретном бункере под площадью имени Куйбышева. Во времена Великой Отечественной войны он являлся одним из самых больших подземных сооружений военного Куйбышева и самым дорогим, построенным в те годы в 
26 ноября 2015, 09:01
В блогах: бункер элеватора Тольятти

В блогах: бункер элеватора Тольятти

Блогер Вадим Кондратьев во время экскурсии на тольяттинский элеватор «Жито» сумел попасть в подземный бункер для персонала, построенный на случай войны. «В советское время подземные защитные бункеры строились на всех крупных промышленных объектах», - пишет автор. «Бункер «Жито» состоит 
8 сентября 2015, 04:40
СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше

СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше

Двое мужчин (один из них гражданин Польши, второй - гражданин Германии) обнаружили в Польше поезд времен ВОВ. В нем лежит много золота, предположительно до 300 тонн, драгоценностей и оружия. Однако кладоискатели требуют 10% от общей стоимости находящегося в составе за 
20 августа 2015, 04:26
Новости самарских блогов: фото из бункера на Безымянке

Новости самарских блогов: фото из бункера на Безымянке

Блогер Евгений Синюков спустился в некогда секретный подземный бункер в районе промзоны самарской Безымянки. «Раньше здесь обитали новые идеи, трудились позитивные и увлеченные небом молодые авиаторы. Однако в лихие 90-е на объекте, как и везде, начался развал, и тут был 
30 октября 2014, 05:40
Новости блогов: виртуальная экскурсия по бункеру под пл. Куйбышева в Самаре

Новости блогов: виртуальная экскурсия по бункеру под пл. Куйбышева в Самаре

Блогер Евгений Синюков приглашает на виртуальную экскурсию по бункеру под площадью им. Куйбышева: «Объект №2 - один из самых больших подземных объектов военного Куйбышева, и самый дорогой. Его стоимость составила 20 000 000 рублей. Абсолютно фантастическая сумма для того времени. Бункер 

8 сентября 2014, 05:50
Новые немецкие нацисты

Новые немецкие нацисты

Самый масштабный процесс над ультраправыми террористами в послевоенной истории Германии начался в понедельник утром в Верховном земельном суде Мюнхена, сообщает РИА "Новости". На скамье подсудимых пять человек: Беате Чепе (Beate Zschaepe), одна из ключевых фигур в неонацистской группировке "Национал-социалистическое подполье", на 

6 мая 2013, 12:55
Нацистам запретили шествие

Нацистам запретили шествие

Вильнюсский окружной административный суд в понедельник отклонил жалобу Литовского союза национальной молодежи на запрет самоуправления литовской столицы на проведение шествия по случаю 11 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал Delfi.

Почти каждый год 11 марта — в День восстановления 

5 марта 2013, 10:32
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