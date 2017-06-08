Известный уральский исследователь Валентин Дегтярев утверждает, что нашел в Антарктиде бункер нацистов, построенный в конце Второй мировой войны. По его словам, на спутниковых изображениях ледового континента можно различить вход в таинственную пещеру.
Дегтярев утверждает: именно здесь находится загадочный бункер, считавшийся последним пристанищем Гитлера на территории атлантического побережья Антарктиды - Земли Королевы Мод. Еще в 30-е годы 20-го столетия, рассуждает россиянин, специалисты Третьего рейха приступили к активному исследованию Антарктиды, для чего построили огромные субмарины.
По мнению исследователя, именно здесь скрывались от возмездия влиятельные фигуры Третьего рейха. Впрочем, представители официальной науки весьма скептически относятся к этой версии.
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