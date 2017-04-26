В России появилась новая схема отмывания денег Центробанк России предупредил финансовые учреждения страны о появлении новой схемы отмывания денег и их вывода за рубеж. Используется взыскание задолженности по фиктивным договорам. Злоумышленники регистрируют две фирмы: от имени одной из них они обращаются в суд с требованием о взыскании …