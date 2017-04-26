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Самарцу грозит 10 лет за ограбление офисов микрозаймов

23-летнему жителю Самары Дмитрию Сиротину (на фото), совершившему серию ограблений офисов, выдававших микрозаймы, грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уже сообщала «ТЕРРА», преступник 8 раз успевал скрыться. На 9-й был пойман.

Дмитрий Сиротин, подозреваемый:
- Задержали за покушение на кражу в 

5 февраля 2014, 01:18
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