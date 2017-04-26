Такой прогноз дают эксперты в связи с представленными на согласование Центробанка новыми стандартами для компаний микрозаймов, ужесточающими требования по защите прав клиентов и управлению рисками. Доступность для граждан кредитов пусть под высокий процент, но «до зарплаты» оказалась под вопросом.
13 000 жалоб на микрокредиторов поступило в Центробанк в прошлом году. Больше граждане жаловались только на страховые компании. Защитой интересов заемщиков и объясняется внедрение новых, более жестких стандартов работы микрофинансовых организаций, которые, кстати, они сами и разработали. На утверждение Центробанка новые нормы представила саморегулируемая организация микрофинансистов, ключевую роль в которой играют крупные компании, давно работающие по предложенным правилам.
Центробанк продолжает политику очищения рынка микрофинансовых организаций. Сейчас для них принципиальным ограничением является полная стоимость кредита. Максимальная сумма долга даже с учетом процентов и штрафов не может превышать сумму займа более чем втрое. Ограничена и ставка. ЦБ в обязательном режиме раз в квартал по итогам мониторинга выкладывает максимально возможную, по которой компании могут кредитовать по тем или иным программам. Стоит понимать, что это немножко другой рынок, который не живет годовыми ставками, потому что срок кредита может составлять от трех дней.
Теперь микрофинансовым организациям хотят запретить выдавать в одни руки более десяти краткосрочных займов в год. Причем эта норма со временем ужесточится, чтобы защитить интересы граждан, которые не справляются с долговой нагрузкой. Нельзя будет пролонгировать заем более семи раз. Кроме того, микрокредиторов обяжут хранить записи всех переговоров с клиентами полгода.
Главной проблемой небольших микрокредиторов станет обязательное условие создания структур по оценке рисков. У компаний из Топ-20 риск-подразделения уже действуют. Комитет Банка России по стандартам уже рассмотрел предложенные нормы, которые после окончательного утверждения станут обязательны для всех участников рынка. По оценке экспертов, из примерно 2,5 тысячи игроков рынка соответствовать новым стандартам смогут не более 1500.
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