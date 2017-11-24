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Материалы по теме:

В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

Корпорация Volkswagen анонсировала прием предзаказов в РФ на покупку кроссовера Tiguan в версии Sportline. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официальных представителей автопроизводителя.
Цена Volkswagen Tiguan Sportline начинается от 2,099 млн рублей. Спектр двигателей подразумевает турбодизель на 150 

22 ноября 2017, 04:51
Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

 Новый рейтинг составили эксперты английской компании Park Indigo. «Золото» в этом состязании досталось пикапу Toyota Hilux, оказавшемуся лидером продаж в 25 государствах.  Вторую строку занял Volkswagen Golf, спрос на эту модель стабильно отмечается в Старом Свете. «Бронза» у внедорожника Toyota 

7 ноября 2017, 11:33
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
По результатам прошлого месяца компактный кроссовер  Hyundai Creta признан самым популярным транспортным 

11 октября 2017, 05:11
Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

Самыми популярными иномарками у отечественных автолюбителей признаны японские автомобили. Об этом заявили аналитики «Автостата» после очередного исследования.
В Российской Федерации зарегистрировано свыше 25 миллионов легковых иномарок, среди них 37% (9,4 млн) транспортных средств японских компаний. «Серебро» в этом рейтинге досталось 

5 октября 2017, 05:21
Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
На первом месте рейтинга находится Калининградская область. Доля таких транспортных средств здесь составляет 95,5%. На второй позиции оказался Приморский край 

29 сентября 2017, 03:20
С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России

С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России

В августе 2017-го больше всего транспортных средств с пробегом было продано в Московской области. По последним данным аналитиков агентства «Автостат», в этом регионе в последнем летнем месяце было сделано 28 тысяч таких приобретений.
«Серебро» в этом рейтинге досталось Краснодарскому краю. 

27 сентября 2017, 09:08
Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто

Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто

В Российской Федерации насчитывается 10,5 тысячи люксовых автомобилей. Об этом информируют эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на недавнее исследование.
Эта цифра составляет 0,025% от общего количества легковых авто в стране. По популярности среди транспортных средств люкс-класса лидирует  Bentley. В 

15 сентября 2017, 05:27
Эксперты назвали самый выгодный для России автомобиль

Эксперты назвали самый выгодный для России автомобиль

Специалисты аналитического агентства «Автостат» представили топ-10 самых выгодных автомобилей в России. В список попали трехлетние машины, цена которых за время эксплуатации не снизилась, а, напротив, увеличилась.
По мнению экспертов, самым выгодным транспортным средством в массовом сегменте в нашей стране является 

1 сентября 2017, 05:24
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Как установили российские эксперты, 12 автомобильных марок изменили стоимость своих машин во второй половине июня, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это объясняется как приходом новых моделей, так и изменением комплектаций.
Самые заметные изменения отмечены в линейке BMW. Ценники на 1-ю серию 

5 июля 2017, 03:31
«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

В Самарской губернии из десяти покупаемых легковых автомобилей семь – подержанных и только три – новых. Это выяснило Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в своем исследовании рынка легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2017 года. Проект охватывал первичный и вторичный рынки 

9 июня 2017, 05:55
Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей

Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей

Эксперты автомобильной отрасли представили рейтинг российских регионов по показателям реализации новых автомобилей. При определении лидеров специалисты учитывали сведения за первые четыре месяца 2017 года.
В общей сложности в Российской Федерации с января по апрель было продано 402,9 тыс. машин. Это 

1 июня 2017, 02:13
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