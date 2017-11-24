На отечественном рынке за десять месяцев 2017 года своих владельцев нашли 1 155 300 новых легковых транспортных средств. Этот показатель больше аналогичного прошлогоднего на 15,4%, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».
Самым большим рынком традиционно является столичный. С января по конец октября в Москве продали 168,1 тыс. автомобилей. «Серебро» в этом рейтинге досталось Московской области (93,3 тыс. экземпляров, +20,8%).
Замыкает топ-3 Северная столица. В Петербурге продано 79,3 тысячи машин (+16,3%). Как свидетельствуют статистические данные, на эти три региона выпадает порядка 30% от всего отечественного рынка новых легковушек.
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