Египетские археологи обнаружили в Средиземном море три древних корабля Исследователи из Египта в Средиземном море нашли части трех кораблей периода Римской империи. Об этом рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на агентство МЕНА.

Открытие было сделано близ Александрии. В том же месте были найдены фрагмент статуи, золотые монеты первого столетия …