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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 ноября 2017г 
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Это 

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Ученые: Египетский храм с изогнутыми камнями оказался похожим на древние постройки Перу

В настоящее время ученые ведут исследования в одном из уникальных строений Древнего Египта – храме Хефрена. Предметом изучения, в частности, являются загадочные изогнутые камни с закруглёнными углами. Сложную и не совсем понятную современным экспертам технологию обнаружили и в храмовых сооружениях 

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В могиле древнегреческого воина обнаружили гемму возрастом 3500 лет

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Как считают ученые, возраст захоронения, где находился 3,5-сантиметровый 

8 ноября 2017, 12:53
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Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

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Ученые нашли под Самарой уникальные фрагменты древних существ

Ученые нашли под Самарой уникальные фрагменты древних существ

Остатки костей доисторических животных на территории Шенталинского района Самарской области обнаружили геологи Самарского государственного технического университета.  По оценкам ученых, найдены фрагменты существ, которые проживали примерно 270 000 000 лет назад. Кости лежали в русле древней реки. Её обитателями были доисторические костистые рыбы 

23 октября 2017, 09:00
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

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Пользуясь компьютером, планшетом либо смартфоном, можно будет вбить в приложении данные ушедшего из жизни знакомого или родственника, включая фамилию и дату 

29 августа 2017, 10:12
Первое в мире цифровое надгробие установили на могиле в Словении

Первое в мире цифровое надгробие установили на могиле в Словении

Первый в мире цифровой могильный памятник установлен на одном из кладбищ в Словении. Необычный монумент появился на могиле некоего Янеза Млакара, скончавшегося 17 лет назад.
Памятник имеет 48-дюймовый экран, на котором демонстрируются фотографии, видео и другой контент, загруженный заказчиком надгробия. 

26 мая 2017, 09:14
В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек

В Тольятти ритуальщики готовятся похоронить 13,5 тысячи человек

Тольяттинское муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» объявило конкурс на выполнение работ по рытью и закапыванию могил. Цена контракта - 65,5 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, на эти средства исполнителю необходимо будет в течение года обслужить почти 13,5 тысячи 

29 августа 2016, 04:05
На польских кладбищах из могил похищают тела погребенных

На польских кладбищах из могил похищают тела погребенных

Дикая кража произошла в Ольштыне (Польша). На городском кладбище неизвестными была вскрыта свежая могила с целью похищения тела покойного. Рядом с местом захоронения полиция обнаружила пустой гроб.
Преступление обращает на себя особое внимание следователей, поскольку в течение года правоохранительными органами 
23 ноября 2015, 03:26
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