Российский исследователь Владислав Житенев нашел под Владимиром погребения древних славян. Открытие помогло ученым пролить свет на особенности традиций далекой эпохи. Изученные археологом могилы принадлежат нашим далеким предкам, обитавшим на территории поселения Сунгирь.
Основная часть находящихся в склепах украшений была сделана непосредственно для похоронного обряда и не использовалась в повседневной жизни. Об этом, в первую очередь, говорит отсутствие потертостей. По всему видно, что изделия, которые древние славяне помещали в могилу рядом с покойником, прежде не использовались. Впрочем, наряду с этими украшениями, в могиле были найдены и принадлежащие людям предметы, но в небольшом количестве.
Археолог считает, что фигурки зверей были непременной составляющей траурного ритуала. Древние славяне таким образом делали жертву потустороннему миру для благополучия усопшего.
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