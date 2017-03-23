Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
Молодой исследователь победил в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ». В основе разработки лежит наноматериал, который даст возможность увеличить энергоемкость батареи.
Кроме прочего, говорит Алексей, его изобретение облегчит запуск авто при низкой температуре. Новинку будет отличать и повышенная энергоемкость, и ускоренная зарядка. Изобретение станут использовать в лазерных технологиях, робототехнике, легких беспилотниках и т.д..
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