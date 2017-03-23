Сооружения появятся уже в следующем году. Речь идет о технопарках, за строительство которых возьмется компания Lego. Она станет поставлять робототехнику и все необходимое оборудование. Объекты будут сооружаться и работать по принципу «дворцов пионеров». В частности, строительство будет вестись в городах