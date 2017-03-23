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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже 

23 марта 2017, 05:24
Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Ученые обнаружили контур мозга, несущий ответственность за чувство счастья и удовольствия. Как выяснилось, данные ощущения появляются вследствие работы того же отдела мозга, что вызывает тревогу. Об этом рассказывается в издании Neuron.
Специалисты Технологического университета Массачусетса сначала исследовали миндалевидное тело, отвечающее 

23 марта 2017, 03:29
Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
Невозможность точно идентифицировать запахи говорит о неправильной работе головного мозга. Такие 

23 марта 2017, 01:19
Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

Эксперты российской компании NtechLab разработали сервис FindFace, который был признан лучшим в мире. В этом году впервые состоялся турнир по распознаванию человеческих эмоций посредством компьютерных алгоритмов EmotionNet Challenge.
В общей сложности заявки подали 40 компаний. При этом большая часть из 

23 марта 2017, 11:29
Ученые создали новый материал, способный самостоятельно менять форму

Ученые создали новый материал, способный самостоятельно менять форму

Американские ученые разработали новый материал, который может самостоятельно приобретать любую форму. Для его создания исследователи соединили 2 полимера с разными свойствами. Об этом рассказывается на страницах журнала Nature Communications.
Главная отличительная особенность материала в том, что ему, в отличие от 

28 сентября 2016, 10:04
Российские ученые создали самые точные в мире атомные часы

Российские ученые создали самые точные в мире атомные часы

Часы с «вечным» двигателем, созданные российскими учеными, были запущены в Москве в минувший вторник, 13 сентября.  
Разработчиками сверхчувствительного прибора стали специалисты Московского физического института имени П.Н. Лебедева. Именно им, первым во всем мире, удалось использовать энергию атома Тулия, чьи 

14 сентября 2016, 11:16
В кровеносные сосуды людей запустят нанорыб - ученые

В кровеносные сосуды людей запустят нанорыб - ученые

Ученые из Калифорнийского университета изобрели наноробота, имитирующего движения рыбы. Он состоит из четырех сегментов, соединенных серебряными шарнирами, и может использоваться для доставки лекарственных веществ. С этой целью его хотят запускать в кровеносные сосуды человека.
Размер каждого сегмента - 800 нанометров. 

12 сентября 2016, 03:29
В 2017 году в продаже появится автомобиль-самолет AeroMobil

В 2017 году в продаже появится автомобиль-самолет AeroMobil

Первый в мире автомобиль-самолет AeroMobil поступит в продажу в начале 2017 года. Об этом сообщает BusinessInsider.
 
Уникальный летающий автомобиль весом всего 450 кг спроектировали в Словакии. Корпус машины состоит из стальной рамы и карбоновой внешней обивки. Конструкторы утверждают, что 

4 сентября 2016, 10:44
Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака

Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака

Ученые из Московского государственного университета в сотрудничестве с немецкими коллегами разработали наночастицы из кремния, которые способны проникать в раковые клетки и убивать их при помощи своей "начинки". При этом, как утверждается, не наносится вред остальной части организма.
Специалисты поясняют: современные 

20 июля 2016, 05:03
Ученые спасут мир с помощью углеродных нанотрубок

Ученые спасут мир с помощью углеродных нанотрубок

Специалисты Института катализа СО РАН заявили о том, что ими разработана нанотехнология, способная, как утверждается, обеспечить максимальное энергосбережение. Речь идет об изучении углеродных нанотрубок в виде свернутого в цилиндр вещества графен, которое находится в обычном графите, используемом, например, в черчении. 
2 декабря 2015, 08:22
Компания Lego возведет в России высокотехнологичные «дворцы пионеров»

Компания Lego возведет в России высокотехнологичные «дворцы пионеров»

Сооружения появятся уже в следующем году. Речь идет о технопарках, за строительство которых возьмется компания Lego. Она станет поставлять робототехнику и все необходимое оборудование. Объекты будут сооружаться и работать по принципу «дворцов пионеров». В частности, строительство будет вестись в городах 
2 ноября 2015, 09:34
Наноцентр в «Жигулевской долине» получит фонд в 1 млрд рублей

Наноцентр в «Жигулевской долине» получит фонд в 1 млрд рублей

Наноцентр на базе технопарка «Жигулевская долина» будет иметь фонд в 1 миллиард рублей. Об этом, по сообщению агентства «Автостат», заявил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов во время церемонии запуска продаж Lada 4x4 Urban в 

30 октября 2014, 03:44
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