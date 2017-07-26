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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В России утвердили список приоритетной экспортной продукции

В России утвердили список приоритетной экспортной продукции

Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
Вместе с тем, 

18 июля 2017, 05:29
Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

По предварительным прогнозам Министерства сельского хозяйства России, в этом году в стране будет собрано от 100 до 105 миллионов тонн зерна. Поздняя весна с заморозками и капризное лето не повлияют на урожай зерновых, считает глава ведомства Александр Ткачев. Этого вполне 
6 июля 2017, 08:06
Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Самарастат рассказал об объёмах импорта и экспорта в 63-м регионе. В 2016 году губерния поставила за рубеж продукции почти на 3,5 млрд долларов США. Ввезено товаров на 1,7 млрд долларов.
Самые высокие показатели внешнеторгового оборота у Самарской области с Украиной. 

2 февраля 2017, 01:59
Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

28-летний покупатель заказал сильнодействующие вещества по Интернету. Контрабанду обнаружили в посылке, которую пришло получать подставное лицо. Возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года по материалам самарских таможенников возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконным ввозом сильнодействующих веществ и совершением незаконных 

27 декабря 2016, 05:20
Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году

В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году

Глава Минпромторга рассказал о трехлетней (2017-2019 гг.) программе поддержки несырьевого экспорта в России. По словам Дениса Мантурова, на её реализацию будет выделено 100 млрд рублей. Среди приоритетных отраслей был назван автопром. По оценке ведомства, продажа отечественных автомобилей за рубеж уже 

28 сентября 2016, 09:07
Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Если бы не меры федерального правительства - а Минсельхоз устанавливает закупочные цены для производителей, - то стоимость злаков поднялась в разы уже к весне. Между тем самарские аграрии экспортировали в 2015 году 250 тысяч тонн зерна. И это, по мнению 
21 января 2016, 10:28
Запасы зерна Самарской области сократились на 25%

Запасы зерна Самарской области сократились на 25%

Объем запасов зерна в Самарской области на 1 ноября сократился на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из отчета Росстата. На начало месяца в закромах губернии хранится 377 тысяч тонн жита. Из них: 240 тысяч - в 
18 ноября 2015, 12:53
Режим ЧС из-за засухи введен в 12 районах Самарской области

Режим ЧС из-за засухи введен в 12 районах Самарской области

В Красноярском районе Самары введен режим ЧС из-за засухи, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. 
 
Таким образом, в 12 муниципальных образованиях региона зафиксирована гибель сельхозкультур из-за засушливой погоды, которая держалась в Самарской области около месяца.
 
Сейчас подсчитывается ущерб из-за гибели тысяч 
14 июля 2015, 03:39
Власть проверяет цены на яйца

Власть проверяет цены на яйца

Этой осенью лидерами по росту цен оказались куриные яйца, занимающие существенную долю в продовольственной корзине россиян. Кроме того, заметно подорожали молоко и овощи.

Ситуация с ростом цен на яйца обсуждалась в правительстве РФ, а ранее, на заседании правительственной Комиссии по мониторингу 

11 ноября 2013, 12:49
В сельском хозяйстве назревает кредитный коллапс

В сельском хозяйстве назревает кредитный коллапс

Федеральный и региональный бюджеты задолжали аграриям почти 35 млрд руб. субсидий по инвестиционным кредитам. О пятой части своих обязательств Минсельхоз до недавнего времени вообще не знал, отмечают "Ведомости".

Если в прошлом году государство перестало платить субсидии по инвесткредитам, выданным агропроизводителям, в 

24 октября 2013, 12:53
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