В федеральном Министерстве сельского хозяйства предложили разрешить экспорт зерна из так называемого интервенционного фонда. В ведомстве считают, что это поможет сдержать рост стоимости пшеницы в стране и снизить госрасходы на обслуживание запасов с 2008 по 2013 годы. Сейчас в России хранится примерно 500 000 тонн такого зерна. Его стоимость превышает 2,5 миллиарда рублей.
Окончательное решение хотят принять, оценив темпы уборки урожая, а также с учетом ситуации на российском и международном рынках.
Отметим, ряд экспертов выступили против предложения Минсельхоза. По их словам, экспорт приведет к увеличению нагрузки на портовые и логистические мощности, создав конкуренцию среди компаний-экспортеров, и увеличит затраты на доставку зерна из регионов к южным терминалам.
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