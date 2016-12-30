1
46
32
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление 

27 декабря 2016, 04:45
Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Венгерские ученые из Университета Сегеда выяснили, что мужской мозг стареет и уменьшается в объеме быстрее женского. Это стало известно в результате исследований со сканированием мозга 103 взрослых здоровых участников - 53 мужчин и 50 женщин, средний возраст которых был 32 

22 декабря 2016, 04:04
Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.

В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин. 

В исследовании 

20 декабря 2016, 10:10
Названа причина плохого настроения у женщин

Названа причина плохого настроения у женщин

Ученые из Монреальского университета в ходе исследования определили причины частого негативного настроения у женщин.
Резкие перепады эмоций вызваны недостаточным количеством серотонина, так называемого «гормона счастья», который делает женщину более вспыльчивой и раздражительной.
Как отмечают эксперты, эта женская особенность заложена природой. У 

15 декабря 2016, 03:34
Ученые: Влюбленность влияет на женскую фигуру

Ученые: Влюбленность влияет на женскую фигуру

Английские ученые из Британского университета в процессе исследований с 3000 участниц доказали положительное влияние состояния влюбленности на фигуру женщины. Стресс, который девушки испытывают при общении с возлюбленным, заставляет организм интенсивно сжигать калории и худеть. Впрочем, после стабилизации отношений масса тела 

15 декабря 2016, 10:01
Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины

Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины

По мнению ученых из США, окружающие женщины влияют на характер мужчины и его поведение на работе. Так, более лояльными руководителями оказываются те мужчины, у которых есть дочери. Они готовы платить своим сотрудникам большую зарплату, чем те начальники-мужчины, у которых есть 

12 декабря 2016, 02:14
Ученые узнали, каких мужчин предпочитают женщины

Ученые узнали, каких мужчин предпочитают женщины

Ученые из Калифорнийского Университета выяснили, что женщины предпочитают финансово обеспеченных мужчин, а представители сильного пола в первую очередь обращают внимание на внешность своей избранницы. Это стало известно в результате исследования с участием 28 тысяч добровольцев возрастом от 18 до 75 

12 декабря 2016, 09:47
Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

В Госдуме предложили урезать зарплаты депутатов и сенаторов до уровня средней по стране - 35 тысяч рублей в месяц. В настоящее время членам нижней и верхней палат парламента полагается ежемесячное жалованье от 360 тысяч.

Снижение доходов позволит существенно сократить расходы федеральной 

7 октября 2016, 01:11
В блогах: рынок труда Самары оказался в «интересной ситуации»

В блогах: рынок труда Самары оказался в «интересной ситуации»

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Фейсбуке", какая "интересная ситуация наблюдается на рынке труда в Самаре". "Дикое количество народа из моего относительно близкого окружения ищет или собирается искать работу, - пишет автор. - Вакансий (я имею в виду PR и 
4 октября 2016, 05:50
В Самаре самые низкие зарплаты платят помощнику воспитателя и повару

В Самаре самые низкие зарплаты платят помощнику воспитателя и повару

Служба исследований Зарплата.ру составила рейтинг самых низкооплачиваемых вакансий Самары. Специалистами проанализировано более 4 тысяч предложений на рынке труда. Самые невысокие зарплаты предлагают соискателям с малым или отсутствующим опытом работы. Не приходится рассчитывать на высокий доход и сотрудникам госучреждений. За месяц 

15 сентября 2016, 04:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна