Росстат выявил существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин. По данным ведомства, в 2015 году руководители-мужчины получали в среднем по 71 тысяче рублей, тогда как представительницы прекрасного пола на таких же должностях - только 50 тысяч. При этом доля женщин на руководящих постах составляет 47 с половиной процентов. В среднем сильная половина человечества зарабатывает на 11 тысяч рублей больше. Показательным в этой ситуации является тот факт, что, по оценке статистиков, безработных женщин в России 2 миллиона, а мужчин - 2 миллиона 300 тысяч человек.
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Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей
В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление …
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27 декабря 2016, 04:45
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Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского
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22 декабря 2016, 04:04
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Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе
В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.
В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин.
В исследовании …
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20 декабря 2016, 10:10
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Названа причина плохого настроения у женщин
Ученые из Монреальского университета в ходе исследования определили причины частого негативного настроения у женщин.
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15 декабря 2016, 03:34
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Ученые: Влюбленность влияет на женскую фигуру
Английские ученые из Британского университета в процессе исследований с 3000 участниц доказали положительное влияние состояния влюбленности на фигуру женщины. Стресс, который девушки испытывают при общении с возлюбленным, заставляет организм интенсивно сжигать калории и худеть. Впрочем, после стабилизации отношений масса тела …
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15 декабря 2016, 10:01
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Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины
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12 декабря 2016, 02:14
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Ученые узнали, каких мужчин предпочитают женщины
Ученые из Калифорнийского Университета выяснили, что женщины предпочитают финансово обеспеченных мужчин, а представители сильного пола в первую очередь обращают внимание на внешность своей избранницы. Это стало известно в результате исследования с участием 28 тысяч добровольцев возрастом от 18 до 75 …
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12 декабря 2016, 09:47
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Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты
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7 октября 2016, 01:11
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В блогах: рынок труда Самары оказался в «интересной ситуации»
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Фейсбуке", какая "интересная ситуация наблюдается на рынке труда в Самаре". "Дикое количество народа из моего относительно близкого окружения ищет или собирается искать работу, - пишет автор. - Вакансий (я имею в виду PR и …
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4 октября 2016, 05:50
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В Самаре самые низкие зарплаты платят помощнику воспитателя и повару
Служба исследований Зарплата.ру составила рейтинг самых низкооплачиваемых вакансий Самары. Специалистами проанализировано более 4 тысяч предложений на рынке труда. Самые невысокие зарплаты предлагают соискателям с малым или отсутствующим опытом работы. Не приходится рассчитывать на высокий доход и сотрудникам госучреждений. За месяц …
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15 сентября 2016, 04:03