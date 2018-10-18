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Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, 
3 октября 2018, 10:17
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров компанию «Натали Турс». Об этом говорится в приказе на сайте агентства. Под данным брендом работали сразу три юрлица - фирмы «Панорама тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс». Причина исключения - «неисполнение обязательств по 
4 сентября 2018, 06:26
И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые 
23 июля 2018, 09:43
Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через 
9 июля 2018, 10:24
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