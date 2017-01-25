Менеджмент «Ростелекома» направил в Росимущество предложения по размеру дивидендов за 2013 г., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в «Ростелекоме».

Размер выплат «Ростелекома» акционерам исчисляется от чистой прибыли компании, которая в 2013 г. уменьшилась. Тем не менее, дивидендные выплаты «Ростелеком» предлагает …