"Ростелеком" запустил новое приложение под названием "Аллё доступный роуминг". С его помощью пользователи получили возможность совершать аудио- и видеозвонки, сообщают "Известия".
При регистрации в данном приложении человек получает российский номер телефона с городским кодом. Общение между пользователями "Аллё" осуществляется бесплатно. Пользователю можно сделать звонок на городской или мобильный номер, но за это берется плата.
Кроме того, пользователи любых операторов смогут звонить владельцу приложения на выделенный ему номер. Фактически это "домашний телефон 2.0", - заявили специалисты "Ростелекома". Остается отметить, что установить приложение смогут владельцы устройств на базе ОС Android и iOS. Согласно последним планам, сервис окажется доступным в шестнадцати крупных городах Российской Федерации.
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