4
40
19
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Skype запустили синхронный перевод на русский язык

В Skype запустили синхронный перевод на русский язык

Пользователям Skype стала доступна новая функция — перевод сообщений и звонков на русский язык в режиме реального времени. Информацию об этом распространили представители корпорации Microsoft, которой принадлежит Skype.
Как отмечают специалисты, русский стал девятым языком, доступным пользователям Skype для синхронного 

11 октября 2016, 01:35
Музыкальный сервис Shazam стал бесплатным для россиян

Музыкальный сервис Shazam стал бесплатным для россиян

Популярное приложение Shazam теперь бесплатно для граждан РФ. Это произошло по итогам договоренности, заключенной руководством музыкального сервиса и российским Zvooq.
Мобильное приложение Shazam для iOS и Android теперь имеет новую функцию "Слушать на Zvooq". Она дает возможность бесплатного использования популярного 

23 августа 2016, 11:52
Новосибирские программисты создали приложение для планирования дня

Новосибирские программисты создали приложение для планирования дня

Новое бесплатное приложение уже скачали более 11 тысяч россиян. Теперь пользователи могут планировать каждый свой день быстро и точно, ведь разработчики сервиса, программисты из Новосибирска, включили в него новый инструмент - календарь task-мессенджер. Благодаря этой новации ежедневное планирование стало не 

16 августа 2016, 04:28
Google запустил конкурента Skype и Facetime

Google запустил конкурента Skype и Facetime

Совершать видеозвонки с гаджетов теперь можно будет в новом формате. Для этого Google выпустил новое приложение. Причем установить его себе смогут не только пользователи  смартфонов на андроиде, но и обладатели айфонов. Список контактов будет интегрирован со списком в телефоне. Главное 

16 августа 2016, 03:24
Роскомнадзор проверит игру Pokemon Go на соблюдение законов РФ

Роскомнадзор проверит игру Pokemon Go на соблюдение законов РФ

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, сообщил, что новая игра Pokemon Go будет проверена ведомством на соответствие законам России, когда игра официально появится в стране.
В частности, будет проанализировано пользовательское соглашение для россиян. Также предстоит проверить обработку персональных данных в игре Pokemon 

29 июля 2016, 12:28
Музыка «ВКонтакте» может стать платной уже в 2016 году

Музыка «ВКонтакте» может стать платной уже в 2016 году

В интернете сегодня активно обсуждают новость о том, что прослушивание музыки в социальной сети «ВКонтакте» может стать платным. Такое заявление накануне сделали топ-менеджеры компании.
Речь идет об обновлении музыкального раздела, которое должно завершиться к уже к концу года. Предполагается, что 

20 июля 2016, 02:43
Новый вирус Т9000 записывает разговоры пользователей Skype

Новый вирус Т9000 записывает разговоры пользователей Skype

Глобальная сеть была заражена новым компьютерным вирусом Т9000, который перехватывает разговоры в Skype, записывая их, и похищает персональные данные пользователей мессенджера. Эту информацию распространили зарубежные агентства. Первыми обнародовали эти сведения специалисты из компании Palo Alto Networks, по заявлению которых вредоносную 
11 февраля 2016, 08:41
Россияне заподозрили iPhone в краже денег в роуминге

Россияне заподозрили iPhone в краже денег в роуминге

Абоненты одного из сотовых операторов, входящего в большую "тройку", заметили, что в роуминге у них списываются средства за передачу данных, хотя эта опция у них отключена. О проблеме сообщило интернет-издание Roem.ru. При этом все пострадавшие использовали аппараты "айфон". Сумма 
7 августа 2015, 05:45
Обнаружен баг, который ломает Skype одним сообщением

Обнаружен баг, который ломает Skype одним сообщением

Программа аварийно прекращает работать, если пользователь отправит сообщение со следующими символами – http://: . При этом приложение закроется у обеих сторон. В дальнейшем Skype будет постоянно отключаться.

Данный баг срабатывает на устройствах, где установлены операционные системы Windows, Android и 
3 июня 2015, 04:46
В России сотовые операторы повысят тарифы на роуминг

В России сотовые операторы повысят тарифы на роуминг

Сотовые операторы в нашей стране могут поднять цены на разговоры в роуминге. Причиной тому – падение курса рубля. Расчет с зарубежными компаниями ведется в валюте, поэтому российским операторам необходимо поднимать цены, чтобы не работать в убыток.
Предположительно, цены будут расти 

17 декабря 2014, 03:02
Органы власти могут лишить права выбирать интернет-провайдеров

Органы власти могут лишить права выбирать интернет-провайдеров

Федеральные органы исполнительной власти должны использовать для передачи данных единую сеть (ЕСПД) - такая норма заложена в проект постановления правительства, подготовленный Минкомсвязи, отмечают «Ведомости». К проекту постановления приложены два перечня федеральных ведомств. Из них 39 (в том числе Минобразования, Минсельхоз, 

30 мая 2014, 06:19
«Ростелеком» готов платить дивиденды сам себе

«Ростелеком» готов платить дивиденды сам себе

Менеджмент «Ростелекома» направил в Росимущество предложения по размеру дивидендов за 2013 г., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в «Ростелекоме».

Размер выплат «Ростелекома» акционерам исчисляется от чистой прибыли компании, которая в 2013 г. уменьшилась. Тем не менее, дивидендные выплаты «Ростелеком» предлагает 

13 мая 2014, 11:15
В «Ростелекоме» до сих пор не выбран председатель совета директоров

В «Ростелекоме» до сих пор не выбран председатель совета директоров

Минкомсвязи и Росимущество согласовали кандидатуру на пост председателя совета директоров «Ростелекома», сообщают «Ведомости». Директива с фамилией Семенова направлена в правительство, но пока не подписана (директива нужна, чтобы члены совета от государства знали, за кого голосовать). Два сотрудника в правительстве это 

28 апреля 2014, 05:06
Европарламент отменил роуминг в ЕС

Европарламент отменил роуминг в ЕС

Европарламент проголосовал за отмену роуминга во всех 28 странах Евросоюза к декабрю 2015 г. Не будут брать дополнительные деньги и за пользование Интернетом с мобильных, отмечают "Ведомости".

Как ранее говорила комиссар ЕС по цифровым технологиям Нели Крус: «В условиях единого рынка 

4 апреля 2014, 07:58
«Ростелеком» может лишиться 5,7% выручки

«Ростелеком» может лишиться 5,7% выручки

Минкомсвязи сообщило, что подготовило проект приказа, позволяющий операторам пускать трафик в обход зоновой телефонной сети, сообщают "Ведомости". Зоновым называется звонок из одного города в другой, не выходящий за пределы субъекта федерации, либо звонок с фиксированного номера на мобильный - даже 

18 марта 2014, 10:39
В ЕС требуют отменить роуминг

В ЕС требуют отменить роуминг

Официальный Брюссель намерен бороться за отмену оплаты за роуминг во всех странах Европейского союза, сообщают "Ведомости". К таким действиям Европейской комиссии подталкивают последние показатели Евробарометра, обнародованные в понедельник в Брюсселе.

В этой связи вице-президент Европейской комиссии Нэйли Круз заявила: «Я шокирована 

18 февраля 2014, 11:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна