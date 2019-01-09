Афиша на выходные в Самаре: куда сходить 18-20 мая Мы подготовили подборку наиболее интересных событий. КИНОПРЕМЬЕРЫ «Дэдпул 2» Болтливый мутант-наемник возвращается на большие экраны. В этот раз герою предстоит разобраться с суперсолдатом, который ворвался в его жизнь. Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть …