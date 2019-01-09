Роструд напомнил жителям страны о том, что ближайшие длинные выходные всех будут ждать только весной. Они приходятся на период с 8 по 10 марта, когда будет отмечаться Международный женский день. Выходной, который выпадает на День защитника Отечества, в этом году перенесен постановлением правительства на 10 мая, так как он пришелся на субботу.
Стоит отметить, что первая рабочая неделя в Новом году будет короткой и продлится с 9 по 11 января.
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