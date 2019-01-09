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Болтливый мутант-наемник возвращается на большие экраны. В этот раз герою предстоит разобраться с суперсолдатом, который ворвался в его жизнь. Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть 

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Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
Такие условия 

12 мая 2017, 05:28
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