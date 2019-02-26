Россиян в начале марта ждет сокращенная рабочая неделя, напоминает Федеральная служба по труду и занятости. Связано это с празднованием Международного женского дня. "8 Марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни", - заявляют в ведомстве. Согласно Трудовому кодексу, рабочий день 7 марта будет сокращен на один час. Напомним, в этом году дополнительный выходной по случаю Дня защитника Отечества перенесен на 10 мая. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 9-го по 12-е число включительно.
|
Роструд напоминает: ближайшие длинные выходные будут только весной
|
9 января 2019, 01:52
|
В России составили календарь выходных на 2019 год
Премьер Дмитрий Медведев подписал график выходных дней на 2019 год. Большие каникулы ждут россиян на новый год - с 30 декабря по 8 января и в мае - с 1 по 5 и с 9 по 12. Так получилось …
|
4 октября 2018, 08:43
|
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
|
28 мая 2018, 09:56
|
Афиша на выходные в Самаре: куда сходить 18-20 мая
Мы подготовили подборку наиболее интересных событий.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Дэдпул 2»
Болтливый мутант-наемник возвращается на большие экраны. В этот раз герою предстоит разобраться с суперсолдатом, который ворвался в его жизнь. Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть …
|
18 мая 2018, 12:56
|
8 марта 2018, 08:00
|
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
|
26 января 2018, 10:48
|
Роструд посчитал россиян, готовых работать сверхурочно и бесплатно
|
13 июля 2017, 12:12
|
В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
|
9 марта 2017, 10:16
|
"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!
|
8 марта 2017, 09:17
|
Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта
Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель …
|
7 марта 2017, 03:12
Мы Вам перезвоним!