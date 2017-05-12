Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
Такие условия для внутренней миграции были бы приемлемыми для 55% участников исследования. 62% из этой массы респондентов говорит о доходе от 50 до 100 тысяч рублей. 16% хотят получать от 100 до 150 тысяч. На момент опроса доход по основному месту работы у 89% участников был ниже 50 000 рублей.
При этом порядка 40% респондентов заявили о необходимости иметь средства на аренду жилья. Это обстоятельство увеличило бы их мотивацию к принятию решения о переезде.
Весомыми причинами готовности к таким изменениям граждане назвали трудоустройство по специальности (10%) и хорошие перспективы карьерного роста (8,8%).
|
Работать в банке мечтает 23% россиян
Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в начале 2017 года, работа в кредитно-финансовой сфере по-прежнему престижна - так считают 23% россиян. Кредитно-финансовая сфера традиционно входит в ТОП-3 привлекательных сфер трудовой деятельности, уступая только нефтегазовой отрасли (44%) и государственной службе (24%). …
|
12 мая 2017, 03:28
|
Почти половине самарцев денег хватает только на продукты
|
11 мая 2017, 03:10
|
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей
Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один …
|
10 мая 2017, 01:06
|
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей
На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года. Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем …
|
3 мая 2017, 06:02
|
Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни
|
28 апреля 2017, 05:17
|
Минфин оценивает объем серой зарплаты в РФ в 10 трлн рублей
|
20 апреля 2017, 03:36
|
Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые книжки имеет смысл сделать добровольным. Так заявили в Роструде.
|
19 апреля 2017, 09:14
|
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы
Роскачество оценило, через какие мобильные приложения более эффективно искать работу. Эксперты проанализировали тысячи вакансий и произвели оценку по ста показателям.
|
18 апреля 2017, 05:23
|
Работы мало: 30 самарцев бьются за кресло чиновника
|
12 апреля 2017, 05:10
|
Роструд проверит производителей «Боярышника»
Роструд в январе 2017 года проведет инспекции на предприятиях, которые занимаются выпуском «Боярышника». Компании проверят на соблюдение трудового законодательства, в том числе охрану труда и безопасность на производстве. В Самарской области выпуском спиртовой жидкости занимается компания "Гиппократ", по неофициальным сведениям …
|
23 декабря 2016, 04:34