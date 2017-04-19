Переход на электронные трудовые книжки имеет смысл сделать добровольным. Так заявили в Роструде.
Как сообщают отечественные информагентства, по мнению руководителя ведомства Всеволода Вуколова, электронная трудовая книжка даст возможность, в частности, защитить права работающих дистанционно, вахтовым методом и т.д.. В свою очередь, работодатели смогут заметно уменьшить издержки на «бумажные» операции с теми или иными документами. При этом надо продумать условия, при которых документооборот будет упрощен.
Напомним, мысль о введении электронной трудовой книжки высказал руководитель Сбербанка Герман Греф. Он посетовал, что заполнение классической трудовой от руки занимает много времени.
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Роструд проверит производителей «Боярышника»
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23 декабря 2016, 04:34