Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
Речь, в частности, идет о популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и иным российским святыням. Согласно идее, новое направление позитивно отразится и на внутреннем, и на въездном туризме. Последнее особенно актуально в преддверии мирового футбольного первенства.
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Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018
Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
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15 декабря 2017, 10:06
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Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
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23 октября 2017, 11:03
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В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих …
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19 октября 2017, 03:19
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Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма
После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
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2 октября 2017, 12:12
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«В один конец»: Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра
В России собираются ввести наказание для туроператоров за продажу билетов «в один конец». Продажа туров без обратного билета может обернуться туристическим компаниям исключением из реестра.
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29 сентября 2017, 11:18
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В РПЦ предложили национализировать советские песни
Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».
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28 сентября 2017, 02:11
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В Самаре пройдет форум «В Единстве cила»
По инициативе митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия в Самаре организовано «Братство ревнителей Православия имени святителя Алексия». Цель проекта – попытка оживить церковную жизнь в решении стратегических задач, возникающих в современном мире. Эта организация не будет дублировать ни одну из уже …
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10 мая 2017, 11:47
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В Самаре открылся детский епархиальный образовательный центр
Сегодня прошло официальное открытие образовательного учреждения. На церемонию приехали первые лица города и области. Центр расположен в здании бывшего кулинарного училища на улице Азовской. На ремонт здания потратили 14 миллионов рублей из резервного фонда губернатора. Здесь детей бесплатно учат делать …
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12 января 2017, 11:01