«В один конец»: Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра В России собираются ввести наказание для туроператоров за продажу билетов «в один конец». Продажа туров без обратного билета может обернуться туристическим компаниям исключением из реестра.

С такой инициативой выступил руководитель Минкультуры Владимир Мединский. Он убежден, что Ростуризму и Росавиации нужно …