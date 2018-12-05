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Ростуризм переводят под контроль Минэкономразвития
Ростуризм перейдет из подчинения Минкультуры в ведение минэкономразвития. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить его выполнение и в течение полугода внести изменения в действующие документы. По мнению экспертов, сфера туризма в современных российских …
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18 сентября 2018, 01:18
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Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
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10 сентября 2018, 02:26
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Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму
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5 июля 2018, 10:46
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Электронную базу туристов создадут в России
В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут …
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26 июня 2018, 08:01
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Дайверы нашли картины Айвазовского на судне, затонувшем у берегов Крыма
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21 июня 2018, 09:57
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре
В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
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13 марта 2018, 12:26
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Самарцы стали больше путешествовать
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9 февраля 2018, 07:05