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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Ростуризм переводят под контроль Минэкономразвития

Ростуризм переводят под контроль Минэкономразвития

Ростуризм перейдет из подчинения Минкультуры в ведение минэкономразвития. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить его выполнение и в течение полугода внести изменения в действующие документы. По мнению экспертов, сфера туризма в современных российских 

18 сентября 2018, 01:18
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета  по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При 
5 июля 2018, 10:46
Электронную базу туристов создадут в России

Электронную базу туристов создадут в России

В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут 
26 июня 2018, 08:01
Дайверы нашли картины Айвазовского на судне, затонувшем у берегов Крыма

Дайверы нашли картины Айвазовского на судне, затонувшем у берегов Крыма

Дайверы-исследователи обнаружили у интересную находку на борту судна «Генерал Коцебу», затонувшего у берегов Крыма в конце позапрошлого века. В пассажирском салоне водолазы нашли картины, которые могут принадлежать кисти Ивана Айвазовского.

«Они в рамах, видны какие-то отдельные фрагменты, но под 
21 июня 2018, 09:57
На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.

Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три 

14 марта 2018, 04:17
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
21 февраля 2018, 05:08
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, 
21 февраля 2018, 04:27
Самарцы стали больше путешествовать

Самарцы стали больше путешествовать

По итогам 2017 года самарцы стали чаще выезжать за пределы нашего региона. Пассажиропоток в обновленном аэропорту Курумоч увеличился на треть.

«Это не может не радовать. Список направлений постоянно расширяется, и аэропорт становится отправной точкой для путешествий по России и в другие 

9 февраля 2018, 07:05
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