По сведениям Ростуризма, в Сочи забронированы почти все отели на июль и август. По мнению экспертов, летний сезон в этом регионе может составить достойную конкуренцию путешествиям на зарубежные курорты.
По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом путевки на июль-август реализованы полностью.
Как отмечают в Ростуризме, если прежде российские отпускники старались забронировать в основном курорты Турции и Египта, то сейчас ситуация резко изменилась. Кстати, по утверждению руководства управления курортов и туризма РФ, цены за номера в отелях Сочи в 2017 году остались прошлогодними.
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