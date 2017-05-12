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Материалы по теме:

Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

По мнению экспертов, введение курортного сбора в российских регионах России может спровоцировать падение турпотока на внутренних направлениях. Так считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ряд представителей туристического бизнеса говорят: появление туристического налога несколько преждевременно. Спрос на внутреннем рынке только начал 

2 мая 2017, 03:23
И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и 

28 апреля 2017, 04:32
Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

В комитете по соцполитике появилась идея возвращать налоговый вычет гражданам России, которые отдыхают на отечественных курортах. В настоящее время вычет можно получить лишь на сумму, израсходованную на лечение. Он не может быть выше 30% цены соответствующей путевки.
Авторы инициативы намерены 

20 апреля 2017, 11:37
Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов 

18 апреля 2017, 05:58
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам представителей туроператоров, в марте ряд аналитиков предсказывал большее повышение стоимости размещения в гостиницах российского курорта. В частности, 

18 апреля 2017, 02:24
Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

В понедельник, 10 апреля, из Самары в Сочи вылетел самолет А-320, однако примерно через  час он снова вернулся и приземлился в аэропорту Курумоч. По данным транспортной прокуратуры, задержка произошла из-за 27-летней пассажирки. Молодой жительнице Тольятти потребовалась помощь медиков. Ее передали 

11 апреля 2017, 10:53
Самолёт Ту-154, упавший в Сочи, был изготовлен на самарском «Авиакоре»

Самолёт Ту-154, упавший в Сочи, был изготовлен на самарском «Авиакоре»

Самолёт Ту-154 №RA-85572, который сегодня утром, 25 декабря, упал в Чёрное море, был изготовлен на самарском заводе «Авиакор». Там же «тушка» проходила техническое обслуживание, передает «Комсомольская правда». Борт находится в эксплуатации более 30 лет - с 1983 года.
 
25 декабря 2016, 01:03
Сегодня в Сочи открылся Международный инвестиционный форум

Сегодня в Сочи открылся Международный инвестиционный форум

Форум является одной из трех крупнейших дискуссионных площадок в России, наряду с аналогичными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Обычно на таких масштабных встречах обсуждаются проблемы регионального развития, вопросы реформирования государственного  управления.
Дискуссии деловой программы будут развернуты по трем направлениям: устойчивое 

30 сентября 2016, 03:24
Ростуризм: РФ может войти в тройку лидеров въездного туризма

Ростуризм: РФ может войти в тройку лидеров въездного туризма

РФ вполне способна в ближайшее время оказаться в тройке стран-лидеров по приему на своей территории зарубежных туристов. Так утверждает Олег Сафонов, глава Федерального агентства по туризму. По его суждению, одним из самых востребованных направлений окажется медицинский туризм, оздоровление и лечение 

23 мая 2016, 10:13
Ростуризм предложил сделать круглогодичным туристический сезон в Крыму

Ростуризм предложил сделать круглогодичным туристический сезон в Крыму

В Федеральном агентстве задумались относительно увеличения продолжительности туристического сезона на полуострове при помощи введения в строй круглогодичных объектов. Такой план озвучило руководство ведомства. По их словам, если в Крыму не получается пока обеспечить спрос на отдых летом, то следует рассматривать 
20 февраля 2016, 03:20
Ростуризм высказался за систему «все включено» на российских курортах

Ростуризм высказался за систему «все включено» на российских курортах

В нынешних непростых условиях продвижение внутреннего туризма оказывается приоритетным направлением, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Он отметил, что в России нужно вводить столь полюбившуюся нашим путешественникам систему "все включено". Глава ведомства сделал акцент на том, что Крым по климату довольно 
7 декабря 2015, 08:25
Ростуризм запретил продажу любых туров в Египет

Ростуризм запретил продажу любых туров в Египет

Туроператорам запретили продавать путевки в Египет в любом виде, об этом сказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Несмотря на заявления представителей отрасли о том, что начиная с 6 ноября, когда было принято решение о приостановке авиасообщения, приобрести тур на Синайский полуостров 
23 ноября 2015, 04:46
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