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Материалы по теме:

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
Электронную базу туристов создадут в России

Электронную базу туристов создадут в России

В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут 
26 июня 2018, 08:01
Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области

Новый список отелей, завышающих цены на период проведения ЧМ-2018, составили в Ростуризме. На этот раз в него вошли 48 заведений. Это вдвое больше, чем было две недели назад.

Всероссийский «рекорд жадности» на этот раз поставила одна из гостиниц Калининграда категории три 

14 марта 2018, 04:17
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
21 февраля 2018, 05:08
Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.

"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны 
31 января 2018, 09:55
В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
Так, идет речь об ужесточении регламента техосмотра с целью исключения получения диагностической карты без соответствующей проверки машины. Вместе с 

8 декабря 2017, 09:26
Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
Как отмечается, согласно базовому прогнозу, уменьшение пенсий осуществят поэтапно: 2018 год 

12 сентября 2017, 10:09
Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
Речь идет об уменьшении стоимости, которое будет в сентябре. Снижение ценовых показателей в основном затронет овощи и 

22 августа 2017, 09:03
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