Ростуризм перейдет из подчинения Минкультуры в ведение минэкономразвития. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить его выполнение и в течение полугода внести изменения в действующие документы. По мнению экспертов, сфера туризма в современных российских реалиях относится больше к экономике, чем к культуре. К слову, с 90-х годов прошлого века туристская отрасль несколько раз меняла кураторов. Она уже находилась в ведении Минэкономики, а также Минспорта. Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году.
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Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост
Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он …
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7 августа 2018, 01:53
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Электронную базу туристов создадут в России
В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут …
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26 июня 2018, 08:01
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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда
Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.
"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны …
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31 января 2018, 09:55
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В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей
В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
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8 декабря 2017, 09:26
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Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года
В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
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12 сентября 2017, 10:09
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Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%
В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
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22 августа 2017, 09:03