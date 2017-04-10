Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
По сведениям телеканала, в МВД тогда появился проект приказа, регламентирующего схему такого взаимодействия структур ГИБДД с автошколами. При этом сегодня прорабатываются различные нюансы этой идеи.
По словам источника, к начальной версии документа у Минюста были замечания, и документ отклонили. Теперь вроде бы нарекания учтены, и в нынешний вариант внесены нужные корректировки.
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