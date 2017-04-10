Количество ДТП с начинающими водителями за год снизилось на четверть Аналитики Службы по взаимодействию с прессой Минобрнауки России обнародовали специальный пресс-отчет на тему дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине или с участием начинающих водителей. Выяснилось, что показатель подобных инцидентов за год снизился более чем на 26%. Аналитики считают, что все …