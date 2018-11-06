11
33
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах

В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и 
6 ноября 2018, 09:22
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта 
31 октября 2018, 10:32
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

На российском валютном рынке продолжается коррекция. Официальный курс рубля на 16 августа укрепился по отношению к доллару на 38 копеек, к евро - на 1 рубль и 1 копейку. Тем не менее, волатильность сохраняется. Отечественная валюта впервые с 2016 года 
16 августа 2018, 09:28
Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
6 августа 2018, 11:07
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль  стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году. 

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

11 апреля 2018, 01:41
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх