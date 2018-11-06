|
Игорь Комаров оценил готовность Самарской области к участию в нацпроектах
В Самару с рабочим визитом прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел совещание, посвященное вопросу готовности Самарской области к исполнению майского указа главы государства и реализации нацпроектов. В нем также приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и …
|
6 ноября 2018, 09:22
|
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
|
6 ноября 2018, 08:37
|
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
|
31 октября 2018, 09:49
|
На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет
В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта …
|
31 октября 2018, 10:32
|
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения
|
19 сентября 2018, 09:13
|
Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля
|
16 августа 2018, 09:28
|
Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
|
6 августа 2018, 11:07
|
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
|
11 апреля 2018, 01:41
|
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
|
6 февраля 2018, 03:51
|
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы
|
21 июня 2017, 05:43