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Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в …
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19 сентября 2018, 03:55
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"Это фейк?": МЧС опровергло информацию о сходе в Октябрьске трех цистерн с бензином
Управление МЧС по Самарской области опровергло информацию о сходе в Октябрьске трех цистерн с бензином. «Данная информация является недостоверной. По сведениям ОАО "РЖД" происшествий на объектах железнодорожного транспорта не зарегистрировано», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
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8 сентября 2018, 04:26
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Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани
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11 июля 2018, 10:54
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Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»
Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные …
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3 июля 2018, 04:49
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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
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20 марта 2018, 11:19
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Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти
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6 марта 2018, 02:54
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Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается
Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.
ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы …
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8 февраля 2018, 10:49
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В Самаре начальницу из «дочки» РЖД подозревают в получении взятки
В Самаре в отношении высокопоставленной сотрудницы «Федеральной пассажирской компании» («дочки» ОАО «РЖД») возбуждено уголовное дело. Замначальника пассажирского вагонного депо Самара – начальника резерва проводников пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ОАО «ФПК» Пелагею Бачурину подозревают в получении крупной взятки, сообщили в Приволжском …
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23 января 2018, 12:24