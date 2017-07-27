Россияне начали больше платить за интернет-контент За первые шесть месяцев этого года россияне потратили на интернет-контент – музыку, книги, фильмы, игры, программы и т.д. примерно на 23% больше, чем в 2014-м. Если брать поквартальные расходы, то они в 2015 году составили в среднем около 700 руб., …