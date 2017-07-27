«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.
Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, госпрограмма проходит в рамках устранения цифрового неравенства (УЦН). Данный проект позволит упростить доступ жителей в небольших населенных пунктах к современным услугам. Например, в удаленных местах, где существуют ограничения по точкам приёма платежей.
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