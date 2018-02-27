АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии седана LADA Granta под названием City. Производитель позиционирует новинку как городской автомобиль.
По сравнению с базовой моделью LADA Granta City получила ряд изменений. На приборной панели и дверях были сделаны специальные черные глянцевые вставки. На сиденьях обновили обивку. На спинках передних кресел нашит логотип City, чтобы подчеркнуть индивидуальность машины.
В оснащение автомобиля входят кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Дополнительно может быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС.
У дилеров LADA Granta City появится 1 марта. Ее цена будет начинаться от 492 400 рублей.
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