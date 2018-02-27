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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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5 марта 2018, 09:22
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
Mitsubishi отзывает автомобили в России

Mitsubishi отзывает автомобили в России

Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX  пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.

Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта 

3 марта 2018, 10:39
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

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АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
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