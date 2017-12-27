На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
Как отмечается в распоряжении, включать мигалки следует лишь в процессе движения автобуса. Вместе с тем, новшество подразумевает обязательный минимальный стаж водителя, имеющего право сесть за руль при перевозке школьников - один год.
Как считают авторы инициативы, все эти требования должны минимизировать риски перевозки несовершеннолетних. Новшество считают весьма актуальным в свете последних сообщений о трагедиях на российских дорогах.
|
ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко
|
25 декабря 2017, 09:53
|
Самарские гаишники провели рейд на обводной
|
21 декабря 2017, 08:53
|
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской
С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось …
|
20 декабря 2017, 03:36
|
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение
|
20 декабря 2017, 02:03
|
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков
|
19 декабря 2017, 10:20
|
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах
«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.
«В …
|
18 декабря 2017, 02:24
|
В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям
|
13 декабря 2017, 09:08
|
В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260
Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители. По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы …
|
12 декабря 2017, 12:55
|
ФСИН добивается права на спецсигналы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет оборудовать свои автомобили устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (в просторечии - мигалками), сообщают "Ведомости". Подготовленный ФСИН проект указа президента о выделении им 10 мигалок для установки на автомобили опубликован на едином …
|
15 октября 2013, 12:03