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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко

ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко

Сегодня, 25 декабря, в 9.30 маршрутка, следовавшая по улице Авроры, столкнулась с Kia. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении с улицей Дыбенко. В результате образовалась большая пробка.
25 декабря 2017, 09:53
Самарские гаишники провели рейд на обводной

Самарские гаишники провели рейд на обводной

На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.

21 декабря 2017, 08:53
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как 

19 декабря 2017, 10:20
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям

В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям

Многодетные семьи Самарской области могут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. В среду областной кабмин изменил нормативы, по которым рассчитываются субсидии тем, у кого есть трое и более детей. Правда, полагаться они будут лишь тем, у кого среднедушевой доход не превышает 

13 декабря 2017, 09:08
В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители.  По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы 
12 декабря 2017, 12:55
ФСИН добивается права на спецсигналы

ФСИН добивается права на спецсигналы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет оборудовать свои автомобили устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (в просторечии - мигалками), сообщают "Ведомости". Подготовленный ФСИН проект указа президента о выделении им 10 мигалок для установки на автомобили опубликован на едином 

15 октября 2013, 12:03
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