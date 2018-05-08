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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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«Танки»

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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым 
17 апреля 2018, 08:11
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На открытии, которое состоялось накануне, собрались около 30 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. Это лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
В 

16 октября 2017, 03:17
Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

По сведениям Ростуризма, в Сочи забронированы почти все отели на июль и август. По мнению экспертов, летний сезон в этом регионе может составить достойную конкуренцию путешествиям на зарубежные курорты.
По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом 

12 мая 2017, 02:09
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам представителей туроператоров, в марте ряд аналитиков предсказывал большее повышение стоимости размещения в гостиницах российского курорта. В частности, 

18 апреля 2017, 02:24
Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

В понедельник, 10 апреля, из Самары в Сочи вылетел самолет А-320, однако примерно через  час он снова вернулся и приземлился в аэропорту Курумоч. По данным транспортной прокуратуры, задержка произошла из-за 27-летней пассажирки. Молодой жительнице Тольятти потребовалась помощь медиков. Ее передали 

11 апреля 2017, 10:53
В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.

По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца. 

В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, 

4 апреля 2017, 02:40
Эксперты оценят состояние памятника Ленину в Самаре

Эксперты оценят состояние памятника Ленину в Самаре

В Самаре началась проверка состояния памятника Ленину на площади Революции, на который пытался забраться турист из Перми. Как уже рассказывала «ТЕРРА», мужчина в результате неудачной попытки взобраться на постамент получил травму ноги. У монумента обрушилась плита.

Сейчас власти 
7 июня 2016, 11:46
В Самаре турист пытался залезть на памятник Ленину и лишился пальцев

В Самаре турист пытался залезть на памятник Ленину и лишился пальцев

В одну из самарских больниц доставлен мужчина с травмой ноги. По предварительной информации, пострадавший – турист из Предуралья. Якобы он гулял в центре Самары, а потом решил забраться на памятник Ленину на площади Революции. Одна из плит постамента упала на 

25 мая 2016, 04:08
Самые популярные туристические маршруты на майские праздники

Самые популярные туристические маршруты на майские праздники

Вместо когда-то популярных у россиян Турции и Египта  турагентства теперь все чаще предлагают своим клиентам Европу и новые безвизовые страны. По-прежнему популярен Пхукет. Сейчас, когда до майских праздников остаются считанные дни, цены в Таиланд начинаются от 45 000 рублей на человека.

Недорого, 

25 апреля 2016, 06:01
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