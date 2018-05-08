|
Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре
|
28 апреля 2018, 08:49
|
Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
|
23 апреля 2018, 07:58
|
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
|
17 апреля 2018, 08:11
|
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
|
10 апреля 2018, 09:00
|
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов
|
16 октября 2017, 03:17
|
Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август
|
12 мая 2017, 02:09
|
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%
Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
|
18 апреля 2017, 02:24
|
Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре
|
11 апреля 2017, 10:53
|
В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память
Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.
По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца.
В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, …
|
4 апреля 2017, 02:40
|
Эксперты оценят состояние памятника Ленину в Самаре
В Самаре началась проверка состояния памятника Ленину на площади Революции, на который пытался забраться турист из Перми. Как уже рассказывала «ТЕРРА», мужчина в результате неудачной попытки взобраться на постамент получил травму ноги. У монумента обрушилась плита.
Сейчас власти …
|
7 июня 2016, 11:46
|
В Самаре турист пытался залезть на памятник Ленину и лишился пальцев
|
25 мая 2016, 04:08
|
Самые популярные туристические маршруты на майские праздники
|
25 апреля 2016, 06:01