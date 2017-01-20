С начала 2017 года на российском автомобильном рынке поднялась стоимость девяти из десяти наиболее популярных автомобилей. Цена на десятую модель выросла еще в декабре, информируют специалисты.
Все марки, на которые наблюдался повышенный спрос, обновили ценники. Прошлогодний лидер по реализации Hyundai Solaris прибавил 30 тыс. рублей. На второй позиции была Lada Granta. Теперь за нее нужно отдать на 6 тыс. больше. За Kia Rio – на 10 тыс. больше.
Кроме того, на первых строчках также находятся Lada Vesta, которая подорожала на 16900 рублей, Toyota RAV 4 (34 тыс.), Chevrolet Niva (5 тыс.) и Lada Largus (5400). Цена Renault Duster и Renault Logan увеличилась на 10-20 тыс. в зависимости от комплектации. Десятым в рейтинге шел Volkswagen Polo. В 2017 его стоимость пока не поднимали, так как увеличение на 3% было в декабре.
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