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Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре
В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.
Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и …
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29 июня 2018, 01:36
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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза
В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.
Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света …
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4 июня 2018, 04:34
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Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн
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30 мая 2018, 12:12
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В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса
Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались …
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29 мая 2018, 11:48
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Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая
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8 июня 2018, 02:19
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Парфюмерно-косметическая компания «Весна» провела масштабный ребрендинг
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25 мая 2018, 01:52
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Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
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23 апреля 2018, 09:16
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В Самарской области появится новый завод
В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом …
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20 июля 2017, 05:29
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Госдеп США: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы
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15 сентября 2016, 10:58
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Ученые доказали, что пищевой пластик может повышать риск рака груди
Американские специалисты из Университета Тафтса сделали вывод, что пищевой пластик может послужить причиной возникновения рака груди. В пластиковой таре, объясняют ученые, присутствует бисфеноле-А (BPA) - элемент, действующий на эндокринную систему. Он без особого труда проникает в еду или воду, которые …
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6 апреля 2016, 11:09
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Японские ученые открыли бактерии, питающиеся пластиковой посудой
Специалисты из Страны восходящего солнца открыли уникальную бактерию Ideonella sakaiensis 201-F6. Как утверждается, она питается пластиком. Ученые поясняют: обнаруженные микроорганизмы практически используют полиэтилентерефталат в своем углеродном и энергетическом обмене. Сотрудники Университета Кэйо обнаружили эти бактерии при исследовании вод океана. Бактерии …
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11 марта 2016, 04:36
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Работники сызранского завода «Пластик» сообщили о задержке зарплат и отпускных
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19 сентября 2014, 01:19