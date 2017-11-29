В Финляндии появилось приложение для отслеживания оленей на дорогах Финские специалисты разработали приложение Porokello, или «Олений колокольчик». Программа даст возможность автолюбителям заблаговременно получать информацию об оленях на трассах, дабы не столкнуться с этими лесными обитателями.

Как поясняется, приложение получает данные непосредственно от участников дорожного движения, которые следуют по тому …