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Материалы по теме:

В Финляндии появилось приложение для отслеживания оленей на дорогах

В Финляндии появилось приложение для отслеживания оленей на дорогах

Финские специалисты разработали приложение Porokello, или «Олений колокольчик». Программа даст возможность автолюбителям заблаговременно получать информацию об оленях на трассах, дабы не столкнуться с этими лесными обитателями.
Как поясняется, приложение получает данные непосредственно от участников дорожного движения, которые следуют по тому 

14 ноября 2017, 03:00
Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп 

30 октября 2017, 02:06
В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»

В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»

В ночь на 25 октября новый вирус-шифровальщик BadRabbit (в переводе "плохой кролик") попытался атаковать российские банки, входящие в топ-20. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на руководство компании, которая занимается предотвращением киберпреступлений. Зараженные файлы начали приходить в кредитные 

25 октября 2017, 12:33
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из  ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
Как отметили специалисты, неудачные попытки заражения отметили в некоторых банках, которые пользуются защитными системами компании. 

25 октября 2017, 11:11
Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры

Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры

Интернет-пользователи пострадали из-за вируса, добывающего криптовалюту в интернете. Специалисты в данный момент ведут речь о сотнях кибератак.
По словам экспертов «Лаборатории Касперского», рынок виртуальной валюты открыл для злоумышленников новые возможности. Для своих преступных целей киберпреступникам требуется мощная аппаратура. В последнее 

8 сентября 2017, 09:20
Служба крови разработала мобильное приложение для доноров

Служба крови разработала мобильное приложение для доноров

Служба крови в рамках Всероссийской программы лояльности представила уникальное мобильное приложение для доноров, которое в сентябре появится в магазинах Appstore и Google Play. Эта программа даст возможность пользователям оперативно получать доступ к разным привилегиям.
Будущему донору нужно войти в личный 

4 сентября 2017, 02:03
ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

По информации экспертов по безопасности Банка России, в настоящее время разрабатываются единые стандарты и нормативы для осуществления ряда мероприятий по обеспечению кибербезопасности. В том числе и для сотрудников Центробанка, которые станут осуществлять надзорные функции.
Сейчас большинство отечественных финансово-кредитных учреждений остаются 

1 сентября 2017, 03:42
Россияне смогут переводить деньги голосовыми командами

Россияне смогут переводить деньги голосовыми командами

Отечественные финансово-кредитные учреждения в настоящее время тестируют возможность переводить деньги и оплачивать услуги в своих мобильных приложениях посредством голосовых команд. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на ряд банков.
По сведениям издания, например, в Бинбанке вводят функцию проведения операций с 

30 августа 2017, 12:58
Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.

28 августа 2017, 02:11
Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Киберпреступники организовали спам-рассылку, в которой спрятали троян, похищающий пароли из браузеров и почтовых приложений. Об этом рассказывают информагентства со ссылкой на пресс-службу компании ESET.
Электронное послание замаскировано под уведомление от имени авиакомпании Delta Air Lines. В нем идет речь о 

24 августа 2017, 03:28
Вирус по вызову: Найден троян, атакующий приложения для заказа такси

Вирус по вызову: Найден троян, атакующий приложения для заказа такси

В приложениях для вызова такси скрывается вирус. Речь идет об очередной модификации банковского трояна Faketoken. Вредоносное программное обеспечение похищает данные пользователей, заявили эксперты "Лаборатории Касперского".
Проникая в приложения по заказу такси, троян располагает свое окно поверх других и требует номер 

18 августа 2017, 12:32
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
2 млрд рублей украдено у клиентов Сбербанка – СМИ

2 млрд рублей украдено у клиентов Сбербанка – СМИ

У ста тысяч клиентов Сбербанка похищено более двух млрд рублей. Деньги украдены у владельцев гаджетов под управлением Android. Пострадавшие использовали приложение «Сбербанк Онлайн» для смартфонов и планшетов.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на агентство FlashNord, МВД подтвердило многочисленные случаи 
27 июля 2015, 04:40
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