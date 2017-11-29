Сбербанк рассказал о проблеме появления фейковых приложений «Сбербанк Онлайн» на ОС Android. Об этом Rambler News Service заявили в самой финансово-кредитной структуре.
Как поясняют эксперты, приложение маскируется под оригинал и заражает вирусом устройство. Таким образом, киберпреступники добираются до информации клиента по доступу к настоящему аккаунту в системе банка.
Для борьбы с трояном банк в свое приложение встроил антивирус. Он распознает опасность и производит блокировку. Чтобы обезопасить себя, достаточно воспользоваться официальным приложением "Сбербанк Онлайн" из GooglePlay, поясняют эксперты Сбербанка. При этом специалисты советуют скачивать приложения лишь с официальных ресурсов и обязательно отслеживать, на какие сведения приложение запрашивает доступ.
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