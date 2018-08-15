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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
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17 мая 2018, 02:11
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Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном
На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.
Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.
Расследование продолжается. …
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12 апреля 2018, 02:56
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Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области
В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку …
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27 февраля 2018, 03:14
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Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей
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21 декабря 2017, 01:59
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Россияне стали активнее использовать лимиты по кредиткам
Доля россиян, которые используют лимиты по кредитным картам, выросла с января 2016 года на 6,2%. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, которое провели эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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23 октября 2017, 12:17
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Исследование: Россияне предпочитают брать кредиты наличными, а не картами
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5 октября 2017, 10:22
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Деньги молодым: от «пластика» к серьезным суммам
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18 сентября 2017, 04:28
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Карточный долг: банки обяжут сообщать клиентам о балансе после каждой операции
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий кредитора сообщать заемщикам о задолженности и остатке лимита кредитования в рамках уведомлений по каждой операции, осуществляемой клиентом. Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов инициативы.
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23 августа 2017, 10:44