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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.

Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.

Расследование продолжается. 

12 апреля 2018, 02:56
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

В Самарской области пенсионеры отдали мошеннику сотни тысяч рублей. Полицейские сообщили о раскрытии преступления. Подозреваемый установлен. За помощью к силовикам обратились четверо пожилых людей: женщины 84, 89 и 90 лет, и 94-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

«За 

21 декабря 2017, 01:59
Россияне стали активнее использовать лимиты по кредиткам

Россияне стали активнее использовать лимиты по кредиткам

Доля россиян, которые используют лимиты по кредитным картам, выросла с января 2016 года на 6,2%. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, которое провели эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Как отмечается, на снижение доли держателей, не пользующихся 

23 октября 2017, 12:17
Исследование: Россияне предпочитают брать кредиты наличными, а не картами

Исследование: Россияне предпочитают брать кредиты наличными, а не картами

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования, в последнее время россияне предпочитают брать займы наличными, а не кредитными картами. За период с января по август этого года число кредитов, полученных наличными, увеличилось на 10% и дошло до 75%. Вместе с тем количество 

5 октября 2017, 10:22
Деньги молодым: от «пластика» к серьезным суммам

Деньги молодым: от «пластика» к серьезным суммам

Каждый десятый обладатель кредитной карты российского банка моложе 25 лет. При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, за последний год число таких клиентов увеличилось на полтора процентного пункта. Это самый высокий показатель среди всех заемщиков. Для сравнения: доля одной 

18 сентября 2017, 04:28
Карточный долг: банки обяжут сообщать клиентам о балансе после каждой операции

Карточный долг: банки обяжут сообщать клиентам о балансе после каждой операции

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий кредитора сообщать заемщикам о задолженности и остатке лимита кредитования в рамках уведомлений по каждой операции, осуществляемой клиентом. Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов инициативы.
Основная цель поправок — исключение возможностей заблуждения клиента по 

23 августа 2017, 10:44
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