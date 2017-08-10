Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке, а также величину первоначального взноса. Об этом информируют российские агентства. Как отмечается, с 10 августа банк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на приобретение жилья в новостройках и квартирах на вторичном рынке.
Снижение составляет от 0,6 до 2 п.п. Ставка по ипотеке на жилье в новостройке составит 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%.
Вместе с тем Сбербанк уменьшил величину первоначального взноса на приобретение готового жилья. Он составил 15%.
Эксперты отмечают: смягчение условий является рекордным, так как спрос на ипотеку увеличился и вышел на докризисный уровень. Напомним, предыдущее снижение ставок по ипотеке было 1 июня 2017 года.
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