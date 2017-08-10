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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

В Самаре снижаются темпы строительства жилья. Если в прошлом году в эксплуатацию ввели 804 тысячи квадратных метров, то в этом планируют всего 750 тысяч - это в общей сложности 54 объекта. Эксперты связывают это с изменениями в сфере разграничения полномочий 

9 августа 2017, 01:03
Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Почти три четверти россиян считают, что их регионы больше нуждаются в реновации жилищного фонда, чем Москва. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 59 процентов респондентов пожаловались на неудовлетворительное состояние зданий в родных субъектах. На отсутствие такой проблемы указали только 34 

8 августа 2017, 01:32
Придется платить по-новому: о новом порядке расчетов за общедомовые нужды

Придется платить по-новому: о новом порядке расчетов за общедомовые нужды

Теперь, если в доме есть приборы учета, плата за общедомовые нужды должна рассчитываться исключительно по ним. Документ, устанавливающий это правило, опубликовала «Российская газета». Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы находились во власти управляющей компании, которая и 

4 августа 2017, 02:20
В Самаре может подорожать новое жилье

В Самаре может подорожать новое жилье

Цены на квартиры в самарских новостройках могут вырасти. И это при том, что в последние месяцы квадратные метры только дешевели. По мнению экспертов, на это могут повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, объемы выдачи ипотеки в России выросли до рекордных показателей 

4 августа 2017, 10:33
В Самаре вынесут решение по делу экс-сотрудников Сбербанка и КуАЗа

В Самаре вынесут решение по делу экс-сотрудников Сбербанка и КуАЗа

Октябрьский районный суд Самары назначил на 4 августа заседание по резонансному уголовному делу о покушении на мошенничество с векселями «КуйбышевАзота» на сумму в 1,7 миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят бывший руководитель тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светлана Лисицына, ее подчиненный 

2 августа 2017, 03:40
Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Сбой в работе Сбербанка произошел сразу в нескольких регионах страны в понедельник утром. Клиенты кредитного учреждения жаловались на проблемы с онлайн платежами и обслуживанием карт. В столице отсутствовала возможность перевести средства с карты на карту через систему «Сбербанк онлайн», в 

31 июля 2017, 04:27
Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год граждане России сократили расходы на ипотеку. По последним данным, в первом квартале 2017-го отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков по сравнению с таким же периодом 2016-го уменьшилось на 4 п.п. и оказалось на уровне 45% зарплаты. 

12 июля 2017, 12:21
Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию 

10 июля 2017, 05:19
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса

В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса

В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса
Правда, пока только в Москве. В Самарской области такие случаи еще не фиксировались, но сама сумма платежа за последний год уже снизилась с 20 до 5 % от общей стоимости 

7 июня 2017, 10:08
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