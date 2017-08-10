В Самаре может подорожать новое жилье Цены на квартиры в самарских новостройках могут вырасти. И это при том, что в последние месяцы квадратные метры только дешевели. По мнению экспертов, на это могут повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, объемы выдачи ипотеки в России выросли до рекордных показателей …