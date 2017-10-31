Боксер из Новокуйбышевска Василий Веткин стал чемпионом России-2013 Спортсмен из Самарской области стал чемпионом России по боксу. В Хабаровске, где проходили соревнования, Василий Веткин (на фото) из Новокуйбышевска завоевал "золото" в весовой категории до 52 килограммов. В финальном поединке он одержал победу над неоднократным призером предыдущих первенств России Вячеславом Ташкараковым …