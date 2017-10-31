Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
Как сообщают представители полиции, фрагменты тела местного жителя со следами нападения дикого зверя нашли близ населенного пункта Бойцово. У экспертов практически нет сомнений, что нападение осуществил тигр.
В процессе проверки выяснилось, что мужчина исчез на днях, отправившись в чащу и не вернувшись к намеченному сроку. В ближайшее время должно быть принято решение об отстреле тигра-людоеда.
Кстати, некоторое время назад появилась информация о нападении тигра на посетителей сафари-парка в КНР. В итоге погибла женщина, ее подругу смогли вырвать из лап разъяренного хищника сотрудники парка.
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