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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
По сведениям New York Post, киберпреступники похитили фото с серверов клиники London Bridge Plastic Surgery. Утверждаются, что 

25 октября 2017, 02:14
В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
Как оказалась, стюардесса сорвалась, когда закрывала дверь воздушного судна. При этом, поясняют специалисты, в соответствующей инструкции оговаривалось, 

24 октября 2017, 05:03
Тучная британская телезвезда рухнула в дыру на сцене и стала мемом

Тучная британская телезвезда рухнула в дыру на сцене и стала мемом

Популярная английская исполнительница Gemma Collins, обладательница пышных форм, в процессе недавнего выступления на фестивале Best TV Show рухнула в дыру на сцене. Об этом резонансном инциденте рассказывают зарубежные информагентства.
Телезвезда появилась на сцене, чтобы назвать победителя в номинации «Лучшее ТВ-шоу», 

24 октября 2017, 12:13
По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт

По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт

Коллегия присяжных самарского областного суда вновь вынесла обвинительный вердикт фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска.

Напомним, 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 

24 октября 2017, 09:01
Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок

Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок

Утром 20 октября в городе  Елизово на Камчатке имело место чрезвычайное происшествие. На местный рынок забрел бурый медведь, но поймать его не успели.
Кадры этого инцидента сейчас активно распространяются в интернете. Очевидцы с ужасом рассказывают, как через калитку рынка, возле 

20 октября 2017, 05:19
В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника

В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника

Самарские силовики задержали троих мужчин, подозреваемых в причастности к серии налетов на банки города. По данным полицейских, в период с 2016 по 2017 годы совершено не менее пяти разбойных нападений. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 миллионов рублей. Одного из 
18 октября 2017, 03:26
Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег

Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег

В Тольятти занимались поиском 26-летнего местного жителя. Молодой человек несколько дней назад ушел из дома, но так и не вернулся. Родственники забеспокоились и пошли в полицию.
 
Пропавшего нашли в лесу Автозаводского района. Выяснилось, что парня убили.
 
Как установили 
15 октября 2017, 04:08
Ученые определили самого зоркого хищника на Земле

Ученые определили самого зоркого хищника на Земле

Вопреки известному суждению, наиболее зоркими представителями фауны являются не орлы, а мухи-ктыри. В своем сегменте они обошли даже известную остротой зрения стрекозу. Об этом заявили ученые из Кембриджского университета.
Ктыри за доли секунды нацеливаются на добычу и сразу синхронизируют с 

10 марта 2017, 09:07
В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas

В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas

В нее вошли лучшие номера российских артистов. На манеж выйдет и династия Суанбековых - победители международного конкурса "Золотой слон". Братья вместе с мамой Сайракан работают без страховки. От их проходок по канату захватывает дух. Высота в самой низкой точке 8 

30 января 2017, 04:56
Ученые бьют тревогу: гепарды скоро исчезнут с лица Земли

Ученые бьют тревогу: гепарды скоро исчезнут с лица Земли

Ученые прогнозируют в недалеком будущем исчезновение гепардов с лица Земли. Зоологическое общество Лондона и Общество по охране дикой природы осуществили исследование, в процессе которого установили, что на нашей планете остается 7-10 тысяч особей. Популяция азиатских и африканских гепардов на Земле 

27 декабря 2016, 04:13
Мюзикл о дружбе Амура и Тимура покажут в Хабаровске 17 апреля

Мюзикл о дружбе Амура и Тимура покажут в Хабаровске 17 апреля

В Приморье поставили мюзикл про Амура и Тимура. Премьера состоится 17 апреля. Известная история о дружбе тигра и козла впервые перенесена на театральную сцену. Постановка получила название «Как подружились Амур и Тимур». Над ней работали артисты Хабаровского краевого музыкального театра. 
7 апреля 2016, 02:26
В Хабаровске тренер по каратэ расстрелял тренера по самбо

В Хабаровске тренер по каратэ расстрелял тренера по самбо

По сообщениям региональных средств массовой информации, в Хабаровске возбудили уголовное дело после драки тренеров по самбо и карате. Отмечается, что в процессе выяснения отношений 32-летний каратист, не найдя, видимо, более убедительных аргументов, выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в 
16 марта 2016, 09:21
Новую методику подсчета медведей разработают ученые России и Японии

Новую методику подсчета медведей разработают ученые России и Японии

В настоящее время отечественными и японскими учеными ведется разработка принципиально новой методики, которая позволит по образцам шерсти животных определить их 

13 ноября 2015, 08:58
Автобусы в Хабаровском крае могли столкнуться из-за обгона трактора

Автобусы в Хабаровском крае могли столкнуться из-за обгона трактора

Сегодня, 5 августа, на автомобильной дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре столкнулись рейсовые автобусы. По данным правоохранительных органов, водители, управлявшие транспортными средствами, выжили. На месте аварии погибли 16 человек, включая одного из сменных водителей, который отдыхал в салоне. В результате происшествия госпитализировали 21 
5 августа 2015, 03:06
Боксер из Новокуйбышевска Василий Веткин стал чемпионом России-2013

Боксер из Новокуйбышевска Василий Веткин стал чемпионом России-2013

Спортсмен из Самарской области стал чемпионом России по боксу.

В Хабаровске, где проходили соревнования, Василий Веткин (на фото) из Новокуйбышевска завоевал "золото" в весовой категории до 52 килограммов. В финальном поединке он одержал победу над неоднократным призером предыдущих первенств России Вячеславом Ташкараковым 

2 декабря 2013, 02:33
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